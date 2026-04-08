L’oblio della sottomissione chimica, una violenza di cui non si parla

A oggi nel nostro paese «non c’è una prassi» sugli esami da fare in caso di violenza con sottomissione chimica, dice l’avvocata penalista Marina Pasqua Cuchetti. L’omogeneità è fondamentale, anche perché questo tipo di abuso, dove spesso mancano segni di aggressione fisica dato lo stato di incoscienza indotto, è uno tra i «più frequenti in cui alle donne non si crede»