l’inchiesta

Spioni, appalti e politica. Le (troppe) porte girevoli di ex militari e detective

Enrico Pazzali
Enrica Riera
16 settembre 2025 • 07:00Aggiornato, 16 settembre 2025 • 18:25

L’inchiesta di Milano su Equalize ha fatto emergere il passaggio tra i due mondi. Investigatori di Arma, o polizia, e agenti dei servizi passati al servizio dei privati

Hanno speso una vita al servizio dell’arma. Poi sono diventati spioni. Investigatori pronti a scavare nelle vite delle persone: dai dipendenti infedeli passando per le mogli fedifraghe fino agli avversari politici. L’inchiesta della procura di Milano su Equalize – un cui primo filone è stato chiuso lo scorso luglio – non ha sventato soltanto un sistema fatto di ombre e misteri. Ha anche raccontato il mondo delle agenzie investigative a partire dalle professionalità impiegate. Hacker, consulenti

