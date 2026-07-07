I comitati “neri” di Vannacci intitolati ai gerarchi fascisti

In provincia di Roma c’è l’autonoleggiatore che ha dedicato il team ad Achille Starace. In altri due gruppi, celebrati Italo Balbo e il ras pugliese dietro l’omicidio di un deputato

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«Io oggi festeggio San Marco. A quando la fine della dittatura del pensiero unico?». Il 25 aprile, festa della liberazione dalla dittatura fascista, Gessica Di Giacomo pubblicava questo post. Delegata del partito dei futuristi, adepta del pensiero del generale, ha avuto anche la fortuna di ricevere la prefazione di Roberto Vannacci al suo libro sulla «via per l’autenticità». Volume definito dal leader di Futuro nazionale come una «luce guida». Di Giacomo ha partecipato all’assemblea nazionale de