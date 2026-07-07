Inchieste

I comitati “neri” di Vannacci intitolati ai gerarchi fascisti

Nello Trocchia
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07 luglio 2026 • 06:00

In provincia di Roma c’è l’autonoleggiatore che ha dedicato il team ad Achille Starace. In altri due gruppi, celebrati Italo Balbo e il ras pugliese dietro l’omicidio di un deputato  

«Io oggi festeggio San Marco. A quando la fine della dittatura del pensiero unico?». Il 25 aprile, festa della liberazione dalla dittatura fascista, Gessica Di Giacomo pubblicava questo post. Delegata del partito dei futuristi, adepta del pensiero del generale, ha avuto anche la fortuna di ricevere la prefazione di Roberto Vannacci al suo libro sulla «via per l’autenticità». Volume definito dal leader di Futuro nazionale come una «luce guida». Di Giacomo ha partecipato all’assemblea nazionale de

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.