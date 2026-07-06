La rete dietro Futuro Nazionale

Costruttori, petrolieri e colossi Usa: Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega

Stefano Vergine
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06 luglio 2026 • 07:00

Il partito del volto dell’estrema destra cresce nei sondaggi. E accumula finanziamenti. Lo schermo dell’associazione. L’ex generale ora sovranista al Parlamento europeo ha incontrato diversi “mediatori” di autocrazie e grandi aziende militari

A una prima occhiata la trasparenza è totale. Sul sito di Futuro nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, c’è la lista delle donazioni ricevute da privati. Un lungo elenco che tiene conto dei soldi incassati da inizio marzo a fine giugno. In totale sono 40 sostenitori, per una cifra complessiva di 344mila euro. Il problema è che il principale sponsor del partito è l’associazione Mondo al contrario, che ha donato quasi un quarto del totale (83mila euro), ma sull’origine di questi soldi

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.