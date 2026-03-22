Violenze su badanti e lavoratrici domestiche, l’abisso nascosto nelle case italiane

Un questionario compilato da 77 lavoratrici domestiche, addette alle pulizie, colf e badanti, di età compresa tra i 21 e i 69 anni, originarie di 15 paesi diversi e residenti in varie zone d’Italia, rivela che 3 su 5 di loro hanno subito una forma di violenza sul lavoro

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È l’8 gennaio del 2025 quando Diana (il suo, come quello delle altre lavoratrici sentite, è un nome di fantasia) quarantenne proveniente dall’Honduras e residente a Roma da circa 8 mesi, si reca nell’appartamento di un cliente a fare le pulizie. Le è stato consigliato da una conoscente della parrocchia e non è la prima volta che Diana pulisce casa sua, in nero. «Quel pomeriggio stava mangiando e ha insistito per offrirmi un bicchiere di vino. Per cortesia ho accettato un sorso. Dopodiché, non ri