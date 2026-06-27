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Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata al dossier Mafia e Appalti.

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

REPARTO CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

N.C/000001/2 "P" Palermo, 16 febbraio 1991

OGGETTO:- Annotazione relativa alle attività di polizia giudiziaria esperite in merito ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, strutturalmente inserita nell'organizzazione denominata "Cosa Nostra", tendente ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nel territorio della regione Sicilia.

Fatti accertati in Palermo, nella regione Sicilia e nel territorio nazionale dal 1988 in poi.

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO

- dr. Giovanni Falcone -

PALERMO

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

- Sost.Proc.dr.Guido.Lo Forte e Giuseppe.Pignatone -

PALERMO

Fa alla comunicazione notizia di reato datata 23.04.1990 della 2^ Sezione del Nucleo Operativo del Gruppo Palermo I^.

L'11 luglio 1989, il titolare della 2^ Sez. del Nucleo Operativo del Gruppo Palermo I^ consegnava a codesta Procura della Repubblica il rapporto giudiziario n.2741/50-1988 relativo alle indagini esperite in merito all'omicidio in pregiudizio di LA BARBERA Barbaro, avvenuto il 13/06/88 in contrada Traversa agro comune di Ventimiglia di Sicilia ed alla denuncia di PINELLO Giuseppe piu` 49 per associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro.

L`8 maggio 1990 il dr. L. Guarnotta, Giudice Istruttore presso questo Tribunale, emetteva mandato di cattura nei confronti di PINELLO Giuseppe piu` 4 ed avviso di garanzia a 17 imprenditori locali, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata all`illecita gestione e controllo di gare di appalto ed altro.

Le risultanze investigative raccolte, infatti, permettevano di evidenziare l`esistenza tra i comuni di Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia di una organizzazione criminale, di cui facevano parte esponenti di spicco della famiglia mafiosa locale, pubblici amministratori ed imprenditori, che controllava l'intero sistema economico dei comuni sopra citati.

In tale contesto si acquisiva e controllava la documentazione inerente tutti gli appalti gestiti dal comune di Baucina negli ultimi anni. In particolare, attirava l'attenzione quella relativa ai "lavori di consolidamento e sistemazione idraulica del centro abitato", cosi` caratterizzati:

- con deliberazione n.92 dell'11/04/1987 la Giunta Municipale approvava il progetto per un importo complessivo di lire 4.900.256.656 di cui lire 3.110.032.421 a base d'asta;

- il relativo avviso di gara veniva pubblicato sulla G.U.R.S. n.35 del 22/08/1987, nonche` sui quotidiani "La Stampa" ed "il Giornale di Sicilia";

- l'ufficio tecnico comunale, a seguito delle richieste di invito trasmesse dalle imprese interessate all'espletamento della gara, provvedeva a redigere un elenco di n. 7 imprese che successivamente veniva approvato con delibera n.251 del 19/09/1987. Le imprese venivano invitate con lettera prot. n.5385 del 23/09/1987;

- dal verbale di gara, redatto in data 19/10/1987, risultava che detto appalto veniva aggiudicato mediante licitazione privata con il metodo previsto dall'art.24 lett. a) punto 2 legge 08/08/1977 n.584 all'associazione temporanea di imprese "Tor di Valle S.p.A." e "Taibbi Costruzioni S.p.A.".

E` opportuno riportare l'esito dei primi accertamenti eseguiti sulla societa` "Tor di Valle" perche` fondamentali per la comprensione di quanto successivamente riportato. La societa` veniva costituita in data 18/01/1956 con la denominazione "Tor di Valle Costruzioni S.p.A." dai soci fondatori: a) CATTI Piero, nato a Torino il 06/10/1922; b) FILIPPI Giorgio; c) BIRAGO Aicardo; d) VACCARI Pietro. La sede legale veniva fissata in Palermo via Ruggero Settimo n.30, mentre la direzione amministrativa in Roma, Piazza di Spagna n.31. Il capitale sociale di lire 1.000.000 veniva suddiviso in n.100 azioni da lire 10.000 cadauna di cui n.46 a CATTI Piero, n.46 a FILIPPI Giorgio e n.8 a VACCARI Pietro. Il Consiglio di amministrazione risultava cosi` composto:

- Presidente FILIPPI Piero;

- Consiglieri CATTI Piero, BIRAGO Aicardo, VACCARI Pietro e FILIPPI Giorgio;

- amministratori delegati CATTI Piero e FILIPPI Giorgio.

Il collegio sindacale:

- Presidente PIANO Giovanbattista;

- sind.eff. D'AURIA Fernando, FACCIOTTI Felice;

- sind.supp. SANGUE Pasquale e VALENTE Giuseppe.

Il 05/10/1957, con verbale di assemblea straordinaria, veniva aumentato il capitale sociale a lire 10.000.000 suddiviso in n.1.000 azioni da lire 10.000 cadauna di cui n.500 a CATTI Piero e n.500 a FILIPPI Giorgio.

Il 25/03/1959, con verbale di assemblea straordinaria, venivano nominati i nuovi collegi sindacali ed il consiglio di amministrazione:

- consiglio amministrazione: presidente CATTI Giovanni, consiglieri CATTI Piero e DE GASPERI Maria Romana;

- collegio sindacale: presidente FACCIOTTI Felice, sindaci effettivi FAELLI Giuseppe e MATTEI Guido, sindaci supplenti SANGUE Pasquale e CANGEMI Federico;

- amministratore delegato CATTI Piero.

Le quote del capitale sociale venivano suddivise in n.500 azioni a CATTI Piero e n.500 a DE GASPERI Maria Romana.

Con verbale di assemblea ordinaria del 31/03/1962 venivano riconfermati nelle loro cariche i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Il capitale sociale, con verbale del 28/06/1962, veniva aumentato a lire 50.000.000 suddiviso in n.5.000 azioni da lire 10.000 cadauna ripartito in parti uguali tra CATTI Piero e DE GASPERI Maria Romana.

Con delibera del 21/03/1964, in sostituzione di FAELLI Giuseppe, sindaco effettivo del collegio sindacale, veniva nominato FAELLI Carlo.

Con verbale di assemblea straordinaria del 03/12/1964, veniva disposto l'aumento del capitale sociale a lire 250.000.000 suddiviso in n.25.000 azioni da lire 10.000 ripartito in parti uguali tra CATTI Piero e DE GASPERI Maria Romana.

In data 26/01/1965 veniva deliberato di trasferire la sede legale in via Liberta` n.67 di Palermo; successivamente la stessa sede legale, con delibera del 27/02/1965, veniva trasferita in Roma via Flaminia n.141. Con verbale di assemblea straordinaria del 07/12/1965 veniva deliberato di aumentare il capitale sociale a lire 400.000.000 diviso in n.40.000 azioni da lire 10.000 cadauna ripartito in parti eguali tra CATTI Piero e DE GASPERI Maria Romana.

Con verbale del 12/02/1966 veniva deliberato di nominare direttore tecnico della societa` MARENCO Mario.

Con verbale di assemblea straordinaria del 28/06/1967 veniva deliberato di:

- ridurre il capitale sociale a lire 30.000.000 a copertura delle perdite;

- aumentare il capitale sociale a lire 500.000.000 mediante l'emissione di n.47.500 azioni da lire 10.000 cadauna;

- accettare le dimissioni dell'amministratore delegato CATTI Piero e di nominare in sua vece CATTI Giovanni, gia` presidente della societa`;

- nominare CATTI Piero quale direttore generale della societa`.

Dal verbale di riunione del consiglio di amministrazione del 04/07/1967 si rileva che l'aumento del capitale sociale di lire 470.000.000 era stato interamente sottoscritto dalla "BUILD ESTHABLISHMENT" con sede in Vaduz (Liechstenstein), rappresentata dal co-amministratore MONTI Giuseppe, nato a Lugano il 13/11/1919.

Dal verbale dei assemblea straordinaria del 18/12/1969 si rileva che:

- veniva ridotto il capitale sociale a lire 300.000.000 a copertura delle perdite;

- veniva reintegrato il capitale sociale a lire 500.000.000 in proporzione tra gli azionisti, cosi` suddiviso:

. "Build Esthablishment" n.18.800 azioni da lire 10.000

. CATTI Piero n. 600 " " " "

. DE GASPERI Maria Rom. n. 600 " " " "

Dal verbale di assemblea ordinaria del 13/05/1971 si rileva che venivano nominati:

- consiglio di amministrazione: presidente CATTI Piero, consiglieri DE GASPERI Maria Romana e CATTI Giorgio;

- collegio sindacale: presidente FACCIOTTI Felice, sindaci effettivi FAELLI Carlo e MATTEI Guido, sindaci supplenti PELLIZZERI Piero e OLIVIERO Giovanni;

- amministratore delegato: CATTI Piero.

Dal verbale di assemblea ordinaria del giorno 11/05/1973 si rileva che veniva nominato consigliere, in sostituzione di CATTI Giorgio (deceduto), ROMANI Carlo.

In data 01/10/1975 con verbale del consiglio di amministrazione venivano nominati direttori tecnici della societa` CATTI Piero e MARENCO Mario.

Con verbale di assemblea del 15/07/1977 venivano nominati:

- consiglio di amministrazione: presidente CATTI Piero, consiglieri DE GASPERI Maria Romana e FAELLI Giuseppe;

- collegio sindacale: presidente LUCIANI Roberto, sindaci effettivi PELLIZZARI Piero e MATTEI Guido,sindaci supplenti LUCIANI Giorgio e DAVICO Giovanni.

Con verbale di assemblea del 14/05/1980 venivano nominati:

- consiglio di amministrazione: presidente CATTI Piero, consiglieri DE GASPERI Maria Romana e FAELLI Giuseppe;

- collegio sindacale: presidente LUCIANI Roberto, sindaci effettivi PELLIZZARI Piero e FALPO Massimo, sindaci supplenti LUCIANI Giorgio e DAVICO Giovanni.

Con verbale del consiglio di amministrazione del 05/02/1982 veniva nominato il nuovo direttore tecnico della societa` nella persona di DI PAOLO Sergio, nato a Roma 08/11/1938.

L'assemblea ordinaria, con verbale del 30/06/1983, rinnovava le cariche sociali, confermando il consiglio di amministrazione e nominava sindaco effettivo SPYRIDION MAZARAKIS, nato a Corfu` (Grecia) il 22/07/1931 e sindaco supplente CAPPELLETTI Dante nato a Piancastagnaio (SI) il 15/12/1946.

Con verbale di assemblea del 02/12/1985 veniva deliberato di riconfermare nella carica di direttore amministrativo della societa` CATTI DE GASPERI Paolo e di aumentare il capitale sociale a lire 2.000.000.000.

Con verbale di assemblea del 03/06/1986 veniva deliberato di nominare sindaco effettivo del collegio sindacale, in sostituzione di SPYRIDION MAZARAKIS, DAVICO Giovanni.

Con verbale di assemblea generale ordinaria del 09/05/1986 veniva deliberato di nominare:

- consiglio di amministrazione: presidente CATTI Piero, consigliere DE GASPERI Maria Romana e FAELLI Giuseppe;

- collegio sindacale: presidente LUCIANI Roberto sindaci effettivi COMPOSTELLA Antonio e SPYRIDION MAZARAKIS, sindaci supplenti LUCIANI Giorgio e CAPPELLETTI Dante.

Con domanda di modificazione del 22/01/1987 venivano nominati direttori tecnici della societa` CATTI Piero e MARENCO Mario.

Con verbale del consiglio di amministrazione del giorno 01/03/1988 veniva deliberato di nominare direttore tecnico della societa`: TADDEU Giuseppe, nato a Pattada (SS) il 08/01/1946 in collaborazione con CATTI Piero e MARENCO Mario.

La societa` risultava aver effettuato nell'ultimo quinquennio lavori di notevole importanza quali: la costruzione della nuova Casa circondariale di Civitavecchia, il prolungamento della linea "B" della metropolitana di Roma lotto 7, i lavori di raddoppio della galleria Avellola di Benevento, il terminale marittimo Isola Bianca nel porto di Olbia, l'impianto termoelettrico di Piombino - opere civili ed urbanizzazione -, il prolungamento della linea "B" nella metropolitana lotto 3, le platee di raccolta colaticci di gasolio e acque nel deposito locomotive di Livorno, la costruzione del nuovo centro telecomunicazioni di Roma localita` Inviolatella.

Fin dalla iniziale lettura dei parametri operativi della "Tor di Valle", appariva singolare la circostanza per cui una societa` di tali dimensioni ed importanza si associasse con una modesta impresa a respiro locale, per la esecuzione di un lavoro di "soli" tre miliardi, in un paese della provincia di Palermo, distante dalle grosse vie di comunicazione e, per di piu`, fuori dai circuiti commerciali di piu` adeguato livello. Tale evidente incongruenza acquistava maggior valore e significato in rapporto al fatto che la Tor di Valle risultava aggiudicataria, unitamente alla CISA S.p.A. di Udine ed alla Fortunato Federici-Roma, unite del consorzio Cempes, dei lavori per la costruzione del collettore emissario della zona sud orientale della citta` di Palermo, appaltati dall'Agenzia per l'intervento Straordinario nel Mezzogiorno per un importo a base d'asta di lire 32.700.000.000.

Il consorzio C.EM.P.ES. veniva costituito il 2 novembre 1987 da:

- SIMONETTI Salvatore, nato a S.Giuseppe Jato il 4 luglio 1952 residente a S. Cipirrello in via Roma 289, delegato della societa` "Impresa Ing. Fortunato Federici" s.p.a. con sede in Roma, viale villa Massimo n.57;

- DI PAOLO Sergio, nato a Roma 08/11/1938, delegato della societa` "Tor di Valle Costruzioni" s.p.a., con sede in Roma, via Flaminia n.141;

- DI MINNICA Ignazio, nato a Palermo il 25/07/1932, delegato della societa` "C.I.S.A. Udine" s.p.a., con sede in Udine, via Feletto n.75;

L'oggetto sociale si prefiggeva la disciplina e lo svolgimento delle fasi delle imprese della societa` consorziate che attenevano all'esecuzione delle attivita`, prestazioni, operazioni ed interventi affidati all'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno con l'appalto per la costruzione del collettore emissario della zona sud-orientale della citta` di Palermo e/o con estensione o modifiche di detto appalto. Il consiglio di amministrazione veniva composto da CATTI Piero, nato a Torino il 06/10/1922, quale presidente e VISENTIN Giuliano nato a Cittadella il 30/03/1944 e LATTANZI Bruno, nato a L'Aquila il 22/08/1922, quali consiglieri.

E` necessario soffermarsi ancora, seppur brevemente, sulle schede delle societa` che si sono consorziate nella C.E.M.P.E.S. perche` proprio questa societa` diverra`uno dei capisaldi delle investigazioni di seguito descritte.

La C.I.S.A. - Udine (Costruzioni Idrauliche Strade e Asfalti) veniva costituita il 04/01/1952.

L' assemblea ordinaria nella seduta del 16/05/1988, alla presenza dei rappresentanti

dell'intero capitale sociale, di cui parte e` detenuta dalla societa` "EDICAL S.p.A.", approvava il bilancio dal quale si rilevano le seguenti societa` collegate:

- C.EM.P.ES. s.c.r.l. con sede in Palermo viale Emilia n.31;

- APECIS s.c.r.l. con sede in San Sebastiano al Vesuvio (NA);

- CI.ES. s.c.r.l. con sede in Palermo via Ausonia n.39 e con oggetto i lavori di costruzione delle insulae 2C -3C -2D, comprendenti 464 alloggi, 36 negozi e 2 locali condominiali in Palermo quartiere ZEN;

- SORRENTINA s.c.r.l. con sede in Roma via Livenza n.21;

- C.C.F. s.c.r.l. con sede in Roma via Livenza n.21;

- CONSORZIO CARNIA s.c.r.l. con sede in Milano Bastioni di Porta Nuova;

- CONVOLCI s.c.n.c. con sede in Milano Piazza XXV Aprile n.1;

- S.C.C. consortium tra le imprese Salini costruzioni s.p.a., Cooperativa C.M.C. di Ravenna s.r.l.,C.I.S.A. s.p.a. con sede in Ravenna via Trieste n.76;

- CO.TRE.CA. s.c.r.l. con sede in Fossalta di Portogruaro (VE) via M.L. King n.9;

- TRIESTE TRE s.r.l. con sede in Udine via Feletto n.75;

- C.I.O. -Consorzio Iniziative Oltremare con sede in Bologna via Rubbiani n.2;

- CODEST s.p.a. con sede in Udine vicolo Repetella n.16;

- GROUPMENT ITALIEN s.c.p.a con sede in Roma via della Dateria n.22.

Societa` controllate:

- C.I.S.A. FARINELLA s.c.r.l. con sede in Palermo via Catania n.20;

- S.A.F. -Strade Acquedotti Fognature s.p.a con sede in Udine via Feletto n.75;

- CI.FAR. s.c.r.l. con sede in Palermo via Catania n.20.

Intanto, il 28/01/1977, veniva costituita la C.I.S.A.

Internazionale s.p.a di ORNATI Enrico, nato a Bologna 17/04/1946, in rappresentanza della "Constructions Industrielles CISA" con sede in Friburgo, ASTALDI Gianfranco nato a Valeggio il 17/03/1927, quale consigliere di amministrazione della "SOGESI" s.p.a. con sede in Roma via dei Portoghesi n.18, CARLUTTI Mario e CARLUTTI Paolo gia` della C.I.S.A..

Per la societa` di Friburgo la quota dei tre decimi veniva negoziata tramite la Banca Commerciale d'Italia con sede in Roma. (vds.all.n.1 -scheda societa`).

L'impresa "ing. Fortunato FEDERICI s.p.a." veniva costituita il 18/11/1954. Al 27/06/1983 essa aveva partecipazioni in:

- Prodilong Costruction Ltd -Johannesburg - 20%;

- C.C.N. s.p.a di Roma -12,50%;

- Consorzio C.C.N. Napoli -12,50%;

- Consorzio Lafer -Roma - 19%;

- Sifida Investiment Company -Lussemburgo- 0,55%.

Con verbale del consiglio di amministrazione del 06/04/1987, veniva deliberato di nominare direttore tecnico della societa` l'ingegnere SIMONETTI Salvatore, nato a San Giuseppe Jato (PA) il 04/07/1952, domiciliato a Roma in via villa Massimo n.57. Il capitale sociale di lire 2.000.000.000 veniva aumentato, il 15/05/1987, a lire 6.800.000.000.

Al 31/12/1987 le partecipazioni in altre societa` risultavano:

- C.C.N. s.c.p.a. Roma -12,50%;

- Imprestirling s.p.a Roma -50%;

- A.C.R.I.E. s.p.a Roma -50%;

- Federsagri s.r.l. Roma -66%;

- Lofemon Somalia s.r.l. -30%. (vds. all. n.2 -scheda societa`).

Va subito detto -e non e` senza significato- che appariva sconcertante come ognuna delle imprese consorziate nella C.EM.P.ES. risultasse avere legami diretti ed inequivocabili con esponenti di primissimo piano della criminalita` mafiosa:

a) la "Tor di Valle Costruzioni s.p.a" era associata con la "Taibbi Costruzioni s.p.a" con sede a Palermo, in via Cavour n.41, di cui sono titolari TAIBBI Giuseppe, nato a Baucina 05/06/1938 ed ivi assassinato il 17/09/1989, TAIBBI Andrea, nato a Baucina il 05/06/1940 e TAIBBI Vincenzo nato a Baucina 11/11/1942, entrambi arrestati su

ordinanza di custodia cautelare in carcere n.6/90 emessa 08/05/1990 per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso. I TAIBBI risultano essere direttamente associati con schedati mafiosi di spicco con lo specifico compito di gestire l'illecito controllo dell'assegnazione degli appalti per opere pubbliche in alcuni paesi della provincia di Palermo. A tale proposito vedesi rapporto giudiziario n.2741/50-1988 datato 11/07/1989 della 2^ Sezione del Nucleo Operativo del Gruppo CC. Palermo I^;

b) la "C.I.S.A. -Udine s.p.a" risulta controllare altra societa` denominata C.I.S.A. -Farinella s.c.r.l. con sede in Palermo, via Catania n.20. Di essa e` socio FARINELLA Cataldo, nato a Gangi (PA) il 15/07/1932, imprenditore edile, esponente di primo piano della locale consorteria mafiosa. FARINELLA Cataldo si rivelera` uno dei principali personaggi dell'organizzazione criminale di cui tratta il presente elaborato;

c) l' "Impresa ing. Fortunato FEDERICI s.p.a", controlla diverse societa`, sparse in tutto il mondo, attraverso la "Impresterling Impresit FEDERICI s.p.a" di cui possiede il 50% del pacchetto azionario.

Tralasciando le vicende della citata societa`, per le quali si rimanda alla scheda relativa (vds.all.n.3), la Fortunato FEDERICI, alla data del 31/12/1989, controllava: 1

- Caroco Inc. con sede a Duvernay Laval (Quebec), capitale sociale $ Can. 1.200.000 -100%;

- Sicest N.V. con sede in Curacao, capitale sociale $ USA 3.500.000 -100%;

- Stirling Civil Engineering Ltd con sede in Nairobi (Kenia), capitale sociale Sh.k. 1.000.000 -100%;

- Stirling Civil Engineering Ltd con sede in Kampala (Uganda), capitale sociale Sh.U. 30.000.000 -100%;

- Stirling International Civil Engineering Ltd con sede in Londra, capitale sociale Lgs. 2.160.000, 100%;

- Pinomar S.A. con sede in Panama, capitale sociale in $ USA 4.800.000 -100% (58,333 tramite la controllata Sicest N.V. e 41,667 tramite la controllata Sice Ltd);

- Compania Mercantil y de Servicios S.A. con sede in Panama, capitale sociale $ USA 10.000 -100% (tramite la Pinomar S.A.);

- Stirling Civil Engineering Ltd. con sede in Londra, capitale sociale Lgs.100 -100% (tramite la Sice Ltd.);

- Stirling Civil Engineering Ltd. con sede in Botsawa capitale sociale Pula 10.000 -100% (tramite la Sice Ltd.)

- Stirling Civil Engineering Ltd. con sede in Ghana, capitale sociale Cedis 200.000 -100% (tramite la Sice Ltd.)

- Stirling Civil Engineering Ltd. con sede in Tanzania, capitale sociale Sg.T. 6.000.000 -100% (tramite la Sicest N.V.);

Alla data del 31/12/1987, la "Imprestirling Impresit Federici" controllava anche:

- Domivenez S.A. con sede in Santo Domingo, capitale sociale R.D. $ 300.000 - 40%;

- Corporacion Americana de Costruciones S.A. -Amdeco con sede in Lima (Peru`), capitale sociale Intis 1.314.100 - 19%;

- Highways Construction Nigeria Ltd. con sede in Nigeria, capitale sociale N. 600.000 - 40%;

- Colven de Costruciones S.A. con sede in Bogota` (Colombia), capitale sociale P.Col. 5.000.000 - 19%;

- Constructores Asociados de Colombia - Conascol S.A. con sede in Bogota`, capitale sociale P.Col. 15.000.000 - 19%;

- Impresit del Pacifico S.A. con sede in Lima (Peru`), capitale sociale Intis 15.650.000 - 20%.

Val la pena di precisare che, alla data del 16/12/1986, la societa` risultava in perdita di lire 1.200.000.000 e decideva, percio`, di azzerare il capitale sociale di 950.000.000 e di ricostruirlo mediante l'emissione di 1.200.000 azioni del valore di lire 1.000 cadauna.

Il 27/04/1987 la perdita di esercizio era di 283.987.937 e, con lo stesso atto, si decideva di acquistare per lire 33.000.000.000 il 100% della SICE B.V. di Amsterdam e di istituire filiali in Tanzania e Uganda. Il 06/04/1987 veniva nominato direttore tecnico dell'impresa "ing. Fortunato Federici" l'ingegnere Salvatore SIMONETTI, nato a S. Giuseppe Jato (PA) il 04/07/1952.

Quest'ultima vicenda societaria riveste notevole importanza perche` le risultanze investigative successive, oltre a provare che il SIMONETTI e` collegato ad Angelo SIINO, nato a S.Giuseppe Jato il 25/03/1944, oggetto di primario interesse della presente annotazione, consentiranno di porre un altro preciso tassello nella dimostrazione dell'esistenza di una estesa ed attiva associazione per delinquere di tipo mafioso.

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