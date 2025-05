Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per un mese pubblichiamo ampi stralci della “Relazione sul Caso Impastato”, elaborata dal Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia della XIII° Legislatura, sull’uccisione di Peppino Impastato

La riapertura dell’inchiesta continuò ad essere un tema di mobilitazione dei familiari degli amici e di un vasto movimento che si era sviluppato nella società civile come dimostrano le qualificate adesioni di associazioni, sindacati, partiti e personalità del Parlamento, all’appello promosso nel maggio del 1992 dai consiglieri della Provincia Regionale di Palermo di Rifondazione comunista, Rete, Pci–Pds, Verdi, e da Umberto Santino presidente del Centro Impastato. Ovviamente l’appello, in mancanza di fatti diversi da quelli già valutati dall'autorità giudiziaria, non poteva determinare effetti sul piano strettamente processuale.

Ma anche negli anni successivi, benché sul versante giudiziario la situazione fosse assolutamente ferma alle insoddisfacenti conclusioni delle due precedenti istruttorie penali, il Centro Impastato e i familiari continuarono nell’opera incessante e meritoria di denuncia e di sensibilizzazione della pubblica opinione sui temi dell’impegno civile e politico di Peppino Impastato.

Una siffatta azione, ovviamente, era tesa altresì a cogliere ogni pur minimo segnale che permettesse di rimettere in moto la macchina giudiziaria.

E, infatti, una formale richiesta di riapertura delle indagini venne avanzata a firma del legale dei familiari e del Centro Impastato avvocato Vincenzo Gervasi, in data 9 maggio 1994, atteso il diverso ruolo che, nell’ambito della struttura di cosa nostra sembrava dovesse attribuirsi a Badalamenti sulla base delle risultanze delle indagini scaturite dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio ma, soprattutto, con riferimento alle ulteriori dichiarazioni di Buscetta e di Palazzolo Salvatore, affiliato proprio alla mafia di Cinisi, collaborazione che poteva offrire spunti decisivi per l’accertamento della verità sulla morte di Giuseppe Impastato.

[…] Non è questa la sede per affrontare il tema dei collaboratori di giustizia, e, d’altra parte la Commissione – che, peraltro ha istituito un apposito comitato – ha avuto modo di esprimere, nei suoi dibattiti, nel corso delle sue inchieste e in deliberati formali proprie compiute valutazioni sul tema.

Per questo specifico caso, tuttavia, quali che siano le determinazioni della competente autorità giudiziaria in ordine alla personale responsabilità degli imputati, va sottolineata l’oggettiva importanza delle dichiarazioni rese sulla vicenda da numerosi collaboratori di giustizia, posto che esse, proprio perché provenienti da chi era dall’interno della struttura mafiosa, permettono alla magistratura di rivisitare una vicenda che ancora presenta aspetti oscuri.

E infatti, il processo che oggi vede alla sbarra Gaetano Badalamenti e Palazzolo Vito si instaura presso la Procura della Repubblica di Palermo, in data 11 aprile 1995, proprio a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Palazzolo Salvatore.

Le indagini hanno poi potuto contare sul contributo di conoscenza diretta e indiretta di Gaspare Mutolo, Calderone Antonino e Francesco Di Carlo mentre, relativamente al ruolo di Badalamenti in Cosa nostra, ed alla sua esclusione dalla Commissione, utili dichiarazioni hanno reso Tommaso Buscetta, Antonio Calderone, Francesco Marino Mannoia, Ganci Calogero, Anzelmo Francesco Paolo e Pennino Gioacchino. Esperite le dovute indagini, la Procura di Palermo in data 26 maggio 1997, a conclusione dei suoi accertamenti, ha richiesto la misura della custodia cautelare in carcere per Badalamenti Gaetano e quella degli arresti domiciliari per Palazzolo Vito, in considerazione delle sue precarie condizioni di salute.

La richiesta del pubblico Ministero è fondata su molteplici e convergenti dichiarazioni sia in ordine al fatto specifico della responsabilità di Gaetano Badalamenti e Vito Palazzolo per la morte di Peppino Impastato sia relativamente al loro ruolo di vertice nella famiglia di Cinisi (che li rendeva necessariamente partecipi e responsabili del delitto, secondo le regole della organizzazione mafiosa, giudizialmente accertate).

Contestualmente ai provvedimenti coercitivi la Procura della Repubblica di Palermo avanzava richiesta di rinvio a giudizio per entrambi gli imputati. Con ordinanza 11 novembre 1997 il Gip preso il Tribunale di Palermo accoglieva la richiesta di custodia cautelare, limitatamente a Gaetano Badalamenti.

Per Palazzolo Vito, invece, il Gip, con la medesima ordinanza 11 novembre 1997 riteneva che, a differenza di Badalamenti, il Palazzolo non era raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in quanto a suo carico vi era la sola chiamata in correità del collaboratore di giustizia Palazzolo Salvatore, pur considerata intrinsecamente attendibile, posto che gli altri collaboratori non avevano riferito della sua qualità di mandante, anche se lo indicavano come «vice capo» della famiglia di Cinisi, all’epoca dei fatti guidata da Badalamenti. Contro le decisioni del giudice per le indagini preliminari ricorrevano al Tribunale del riesame sia il Pubblico Ministero sia il difensore.

Il collegio giudicante accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero e disponeva la misura coercitiva degli arresti domiciliari per Vito Palazzolo sottolineando la pluralità delle indicazioni relative alla sua qualità all’interno della famiglia di Cinisi, alla conoscenza dell’impegno antimafia del giovane, al conseguente interesse alla sua eliminazione; fu proprio Vito Palazzolo, infatti, a recarsi a casa Impastato per convocare il padre Luigi da Badalamenti dopo il noto volantino di attacco.

Il ricorso di Badalamenti avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, invece, veniva rigettato. Contro la decisione del Tribunale del riesame proponeva ricorso per Cassazione l’avvocato Gullo nell’interesse sia di Gaetano Badalamenti sia di Vito Palazzolo.

La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, a conferma di un impianto accusatorio ritenuto, evidentemente, articolato e solido. Per il delitto di omicidio in danno di Giuseppe Impastato i due imputati, tuttora, sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale: a Gaetano Badalamenti – dalla Spagna estradato verso gli Stai Uniti, dove è detenuto– è applicata la custodia cautelare in carcere; a Palazzolo Vito, per ragioni di salute è applicata la misura degli arresti domiciliari.

Va dato atto, infine, che il procedimento penale, è poi andato incontro alla separazione delle due posizioni processuali.

Alla richiesta di rinvio a giudizio in data 26.5.1997 avanzata dalla Procura di Palermo –Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di Gaetano Badalamenti e Vito Palazzolo segue il decreto del 29 ottobre 1999 che fissava l’udienza preliminare per il giorno 30 novembre 1999. Con atto del 22 novembre 1999, il Badalamenti rinunciava all’udienza preliminare sicché il Giudice per le Indagini preliminari disponeva, con decreto del 23 novembre 1999 ,il giudizio immediato.

Nei confronti di Gaetano Badalamenti, infatti è attualmente in corso il dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Palermo. Palazzolo Vito, invece ha richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.

© Riproduzione riservata