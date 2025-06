Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa una settimana questa nuova serie sarà dedicata al Festival di Trame 2025

Eccoci ancora a Trame. Dal 17 al 22 giugno Lamezia Terme ospita la XIV edizione del Festival dei libri sulle mafie, per sei giorni il centro storico si animerà con decine di incontri, mostre e spettacoli dedicati alla lotta ai poteri criminali.

Il filo rosso dell’edizione 2025 ruota attorno al titolo “Liberi Liberi”, invito a rompere il silenzio e l’indifferenza. Quattro anniversari scandiscono il programma: i 130 anni dalla nascita dello scrittore Corrado Alvaro, i 50 anni dall’assassinio del magistrato lametino Francesco Ferlaino, i 40 anni dall'uccisione del cronista partenopeo Giancarlo Siani e i 20 anni di impegno dell’Associazione Lametina Antiracket.

Alla memoria di Siani è dedicata la biblioteca del Civico Trame e una mostra con le tavole del graphic novel edito da Round Robin. Il Museo Archeologico ospiterà inoltre l’esposizione “Il valore della testimonianza” con rare immagini di Andy Rocchelli. Giovani volontari, studenti e associazioni studentesche saranno protagonisti, affiancati da imprenditori che hanno sfidato i clan.

Sul palco si alterneranno scrittori, giornalisti, magistrati, investigatori e familiari delle vittime per raccontare passato e presente delle mafie.

Trame in città diffonderà gli eventi in aeroporti, stazioni e altri luoghi simbolici.

Il nuovo sito tramefestival.it raccoglierà programmi, video, libri, ospiti e un archivio riservato con sentenze e documenti sulle mafie. L’obiettivo resta liberare spazi di democrazia attraverso la cultura, il giornalismo d’inchiesta, l’arte e la partecipazione civile.

Trame, nato dalla Fondazione omonima e da ALA, lavora tutto l’anno per sostenere chi resiste alla ’ndrangheta e promuovere cittadinanza attiva.

