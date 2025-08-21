La presidente del consiglio è un caso unico nella storia d’Italia per numero risibile di conferenze stampa vere, con domande e risposte. Il motivo di tanta ritrosia l’ha confessato al caro Donald, l’altro giorno, nell’audio rubato a Washington: ha paura della stampa
Meloni e quei viaggi all’estero che coprono i flop in Italia
21 agosto 2025 • 20:25
