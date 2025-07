La borsa del magistrato era nel sedile posteriore oppure nel pianale fra i sedili anteriori e quelli posteriori, ma Ayala non vi guardava dentro, limitandosi a prenderla in mano per pochi attimi (forse, era una persona in borghese che gliela passava), consegnandola – subito dopo – a un ufficiale dei Carabinieri che nemmeno conosceva

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci della sentenza del Borsellino Quater.

Affatto diversa è la versione del dottor Giuseppe Ayala, fra i primi a giungere nel luogo della strage, con la sua scorta, dopo avere udito il boato della deflagrazione dal vicino Residence ‘Marbella’, a pochissime centinaia di metri dalla via D’Amelio, dove il teste (all’epoca fuori ruolo dalla Magistratura), soggiornava nei fine settimana, in occasione dei suoi rientri a Palermo (da Roma, dove faceva il Parlamentare).

Infatti, il teste (non senza alcune difficoltà mnemoniche) spiegava che non sapeva nemmeno che Paolo Borsellino teneva un’agenda nella quale annotava le proprie riflessioni più delicate, anche perché, da diversi anni (cioè da quando non lavoravano più -entrambi- alla Procura di Palermo), aveva pochissime occasioni di frequentarlo. Comunque, Ayala escludeva decisamente d’aver guardato dentro alla borsa di Paolo Borsellino, che pure passava fugacemente fra le sue mani, così come escludeva d’averla portarla via sulla autovettura blindata della propria scorta.

Ayala giungeva in via D’Amelio con la sua scorta ed intuiva quanto poteva essere accaduto, pur non sapendo che la madre di Paolo Borsellino abitava lì, dopo notato che la blindata vicino al cratere dell’esplosione era una di quelle in dotazione alla Procura della Repubblica di Palermo. Il teste aveva conferma dei propri sospetti quando andava a riconoscere i resti di Paolo Borsellino (assieme al dottor Guido Lo Forte) e vedeva anche la sua borsa in pelle dentro alla Fiat Croma, dopo che un ufficiale dei Carabinieri apriva lo sportello (come il teste dichiarava nelle indagini preliminari) od approfittando del fatto che lo sportello posteriore sinistro era già aperto (come dichiarava, invece, al dibattimento).

La borsa del Magistrato era nel sedile posteriore oppure nel pianale fra i sedili anteriori e quelli posteriori, ma Ayala (come già detto) non vi guardava dentro, limitandosi a prenderla in mano per pochi attimi (forse, era una persona in borghese che gliela passava), consegnandola -subito dopo- ad un ufficiale dei Carabinieri che nemmeno conosceva, per poi recarsi a Mondello a rassicurare i propri figli, poiché il giornalista Felice Cavallaro gli spiegava che si stava diffondendo la falsa notizia che fosse proprio lui la vittima dell’attentato. Si riporta qui di seguito un ampio stralcio dell’articolata deposizione dibattimentale del teste:

Teste Ayala G. - Guardi, io... siccome sappiamo di cosa stiamo parlando, e cioè dell’agenda di Paolo, la cui esistenza ovviamente è confermata dai familiari più stretti, dai collaboratori più stretti di Paolo, e che non essendosi trovata da nessun’altra parte è presumibile, è chiaro che era dentro quella borsa.

Pm dottor Gozzo - Lei ne era a conoscenza che comunque...

Teste Ayala G. - No.

Pm dottor Gozzo - ...Paolo Borsellino scriveva tutto sulle sue agende?

Teste Ayala G. - Non ne avevo idea di questo. (…)

Teste Ayala G. - Questo sapevo che faceva, agende non... non me ne ricordo affatto, ma sopratutto, dico questo perché, sa, poi si alimentano tante cose, ma insomma, lasciamo perdere. Io non potevo sapere... da sei anni non avevo contatti con Paolo di rapporti di lavoro, di ufficio, di frequentazione, da sei anni, a parte in alcune vicende occasionali, quindi non avevo idea: a), che lui avesse un’agenda, ma dico l’agenda ce l’abbiamo tutti, soprattutto di che cosa ci fosse scritto; che evidentemente, questa è una cosa, diciamo, di percezione immediata, eh, dovevano essere delle annotazioni delicate, altrimenti non si capisce perché qualcuno, tradendo le istituzioni, l’ha fatta scomparire. Ora, delle annotazioni, da quello che so io, non ne sapevano niente neanche i suoi collaboratori più stretti, più fidati, quelli con cui si vedeva quotidianamente, credo neanche i parenti più stretti. (…) Per cui io non avevo idea, a), che esistesse questa agenda di Paolo; b), che fosse nella borsa, ma meno che mai che ci potessero essere delle annotazioni delicate. Rispondo alla sua domanda sul...

Pm dottor Gozzo - Certo.

Teste Ayala G. - Perché poi era pure domenica.

Pm dottor Gozzo - Va bene.

Teste Ayala G. - Nella borsa non pensi che ci sia qualche cosa...

Pm dottor Gozzo - Ho capito questa risposta. No, volevo chiederle un’altra cosa a questo punto: ma lei comunque, a questo punto, ha cercato di verificare dove fosse la macchina? L’aveva vista, diciamo. (…) Verificare se nella macchina ci fosse qualcosa.

Teste Ayala G. - No, no, io proprio... siccome lo sportello aperto era quello lato... come è normale che sia, perché quando tu arrivi, si apre lo sportello di dietro, o scende il Giudice, se siede dietro, o scende uno della scorta per proteggerti, quindi quello sportello avrebbe fatto notizia se fosse stato chiuso.

E proprio io ho il fotogramma, quello... ho visto questa borsa che era proprio sul sedile posteriore, non c’è dubbio; ed era proprio lì, vicinissima a me. In quel momento è arrivato Felice Cavallaro, stravolto, che ove ci fossero spazi ancora, mi ha ulteriormente, come dire, proiettato in una dimensione che faccio fatica a descrivere, perché mi ha detto che si era sparsa la voce, anzi, forse qualche media palermitano aveva dato notizia che avevano ammazzato a me; credo che sia comparsa su qualche TV privata, adesso non so bene.

E allora lì proprio io... io non c’è dubbio che questa borsa è transitata dalla mia mano, ma non c’è neanche dubbio che io l’abbia consegnata, ma secondi è stato, subito, a un ufficiale dei Carabinieri, perché io non avevo nessun titolo per tenerla. E poi, devo dire la verità, certo, con il senno di poi, visto quello che è successo, forse sarebbe stato meglio che non l’avessi fatto, ma in generale quando tu consegni un reperto, poi in fondo questo era, ad un ufficiale dei Carabinieri, sei convinto di averlo affidato nelle mani migliori.

Quante volte noi Sostituti Procuratori interveniamo (...) e diciamo: "Maresciallo, questo lo prenda lei, lo reperti lei", oppure capitano, secondo il tipo di ufficiale che... o il sottufficiale che è presente. Quindi io, affidando... ma dico, l’ho avuta, io l’ho avuta in mano, forse neanche il tempo di stringere la mani... come si chiama, la... la maniglia. E allora...

Pm dottor Gozzo - Ora ci arriviamo, io vorrei che facessimo un attimo un passo indietro e poi arriviamo proprio a questo punto, che è il punto, chiaramente, nodale di tutta la vicenda. Relativamente all’autovettura, quando lei la vede la prima volta, era chiusa l’autovettura?

Teste Ayala G. - No, no, lo sportello è aperto.

Pm dottor Gozzo - Io sto parlando quando la vede arrivando in...

Teste Ayala G. - Quando io arrivo, noto questa macchina con lo sportello posteriore aperto; e ripeto, la cosa non poteva essere diversamente, perché per chi è abituato a fare una vita da scortato, quella macchina... quello sportello doveva essere aperto, perché o c’era seduto il... Io non so se Paolo era seduto dietro o davanti, lo sportello è lato cancelletto, proprio il la... quello che porta in direzione, sennò devi fare il giro della macchina o scendi dall’altro lato; o scendeva uno della scorta. Quindi... questo dello sportello aperta era...

Pm dottor Gozzo - Questo però, ecco, io chiedo sempre ai testi di distinguere tra quelli che sono i loro ricordi effettivi, diciamo così (...) dai ricordi ricostruiti in punto logico, diciamo così.

Teste Ayala G. - No, no, questo è un ricordo proprio...

Pm dottor Gozzo - No, le spiego, perché quando lei è stato sentito nel 1998, questo lo dico anche per aiuto della sua memoria, a pagina 2 del verbale lei dice, proprio racconta di quando arriva alla via D’Amelio: "Vidi i primi cadaveri a brandelli e osservai la blindata che era ancora integra. Cercai di guardare all’interno senza risultato per via del fumo che avvolgeva tutto, cercando

di capire chi fosse stato l’obiettivo. Allora mi guardai intorno e vidi il cratere causato dallo scoppio". Quindi va al...

Teste Ayala G. - Sì, sì.

Pm dottor Gozzo - "Frattanto i pompieri avevano spento le fiamme. Tornai indietro verso la blindata, anche perché nel frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente un ufficiale, aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell’auto". Da queste dichiarazioni, ecco, si evince che prima la macchina era chiusa, evidentemente lei non riusciva a vedere all’interno.

Teste Ayala G. - Guardi... guardi, può darsi che... il fatto che lo sportello era aperto è quando io faccio ritorno, diciamo, dopo avere...

Pm dottor Gozzo - Ecco, io questo le chiedevo poco fa.

Teste Ayala G. - Io in questo momento... beh, insomma, e ventun anni sono passati.

Pm dottor Gozzo - No, lo so, questo...

Teste Ayala G. - Per me... per me vedere quella macchina con lo sportello aperto mi sembrò la cosa più normale. Probabilmente forse nel ’98 magari ricordavo meglio, insomma. Però, ripeto, quando sono ritornato dalla scoperta tremenda che avevo fatto, lo sportello era sicuramente aperto, questo è... Perché ho il fotogramma della borsa, la vedo io sul sedile posteriore, sono lì vicino; ci sono... nel frattempo erano arrivate altre persone.

Pm dottor Gozzo - Quindi possiamo dire che la seconda volta che si avvicina alla macchina, lo sportello era aperto.

Teste Ayala G. - Sì, sì.

Pm dottor Gozzo - Ricorda se accanto alla macchina... appunto, lei diceva, in quello che io ora le ho letto si parla dei pompieri. C’erano dei pompieri vicino alla macchina, che ricordi? Ancora stavano cercando di spegnere qualcosa?

Teste Ayala G. - I pompieri non me li ricordo, no. Delle persone sì, perché nel frattempo c’erano... erano arrivate molte persone. Quello che mi scombinò molto in quel momento fu l’arrivo di Cavallaro, che mi dice questa cosa tremenda e mi dice: “Corri dai tuoi figli. Dove sono i tuoi figli?” “Mah, penso che saranno a Mondello”. “Corri dai tuoi figli - fa - vacci subito, perché guarda che a Palermo tutti sanno che hanno ammazzato a te”, questo è sicuro. E questo spiega anche perché, dico, sempre con i limiti, naturalmente, della mia memoria, legati anche a un momento, insomma, umanamente penso che non ci sia bisogno di spiegarlo, io proprio non c’ero con la testa, ero fuori di testa completamente, ma io mi sono fermato lì per pochissimo, perché dopo questa consegna della borsa, che ho fatto quasi come un gesto automatico, mi sono interrogato se per caso ho peccato di superficialità o di leggerezza, ma non avendo idea di cosa contenesse, se ci potesse essere... non ci pensi mai, una borsa, una giornata di domenica, neanche si sta uscendo dall’ufficio, chissà che carte ci sono.

Dico, non mi rimprovero neanche di questo. Ma ripeto, il tutto è avvenuto in un contesto in cui io veramente ero dentro un tunnel buio, non vedevo luce, non capivo niente, proprio non capivo niente e non mi vergogno a dirlo. Questo gesto è stato quasi un automatismo; mi ha confortato il fatto che lo mettessi in mano ai Carabinieri e questo... Dopodiché sarò stato, ma due minuti, e me ne sono andato a Mondello; sono rimasto altri due minuti.

Pm dottor Gozzo - Quindi, per riuscire a capire e quindi tornando a questo punto sul tema oggetto di questa testi... anche oggetto, oltre ad altri, di questa testimonianza: la borsa viene presa da lei, viene presa dalla persona che aveva aperto la macchina?

Teste Ayala G. - Guardi, la borsa era lì, io me la sono ritrovata in mano. Mi sembra che ci fosse uno che me la... ma erano questione di centimetri, insomma, era proprio lì, vicinissima. Ripeto, io l’ho tenuta pochissimi secondi in mano, ho visto questo ufficiale dei Carabinieri: “Guardi, la tenga”, anche perché io non avevo nessun titolo per tenerla, in ogni caso, non essendo neanche in quel momento in ruolo, non facevo il magistrato, non facevo il Sostituto. Quindi io... io ho questo ricordo, ripeto, legato al momento, proprio di un attimo, di... tanto è vero che, ripeto, mi sono poi detto: “Ma può darsi che... Ma che dovevo fare?”

Poi, ripeto, io questo lo voglio ribadire, perché ognuno di noi c’ha una storia personale alla quale tiene. Se nessuno di quelli che Paolo sapeva... che sapevano che Paolo aveva questa agenda sa che cosa c’era scritto, io potevo pensare mai che fosse uno di quei documenti in cui bisogna stare molto attenti in questi casi? Cioè non avevo... non potevo avere... dico, a una dimensione dell’umano, fino ai confini estremi, qualcuno che è generoso nei miei giudizi può pensare che io ci arrivi, ma qui siamo fuori dalla... dall’umano, cioè è una cosa che ignori, non... non ne sai nulla; non ne sapevano nulla nemmeno quelli che sapevano che lui l’aveva, la portava sempre con... con sé, era... Quindi, ripeto, non mi... non mi sento di muovermi neanche un rimprovero di leggerezza, non...

Pm dottor Gozzo - Senta, una cosa non sono riuscito a capire: se in questa scena, diciamo così, in cui stiamo parlando proprio dell’apprensione della borsa, se trova in qualche modo spazio anche un soggetto che non è un ufficiale dei Carabinieri o comunque che è in abiti borghesi. Che lei ricordi.

Teste Ayala G. - C’era, sì, c’era qualcuno, ma forse più di uno lì vicino. Cioè c’era molta gente che si andava avvicinando. Io avevo, quello che ricordo perfetto è, Cavallaro alla mia sinistra, che mi ripeteva ’sta storia, che era sconvolto pure lui, esagitato, e poi c’era questo ufficiale dei Carabinieri che era quasi di fronte a me e poi ho intravisto con l’altra... con l’altra parte dell’occhio, c’erano altre persone, tre, due, non me lo ricordo, insomma, ma certo non eravamo soltanto io, Cavallaro e l’ufficiale dei Carabinieri, c’era altra gente e altra ne arrivava, cioè c’era una certa... Perché ormai si era sparsa la voce, arrivavano persone, magari forse gente che abitava nei palazzi e scendeva, adesso non so, non ho idea di chi potessero essere, né li ho memorizzati, non avevo nessun motivo di memorizzarli.

Pm dottor Gozzo - No, no, io le faccio questa domanda, dico (...) proprio e glielo dico sempre anche in questo caso per aiuto della memoria, perché lei l’8 febbraio del 2006 ha detto che riceve la borsa da un uomo in borghese e poi lei la dà all’ufficiale, la consegna all’ufficiale.

Teste Ayala G. - Sì, sì, quello che dicevo prima, sì.

Pm dottor Gozzo - Quindi ci sarebbe stata questa specie di passaggio di mano.

Teste Ayala G. - Sì, ma una cosa proprio contestuale, che so, distanza zero, insomma. E poi io... io l’unica cosa ferma che ho sempre ricordato e che ho sempre detto, malgrado, diciamo, la particolarità del momento è che non mi sembrò vero, addirittura, che ci fosse ’sto ufficiale dei Carabinieri per consegnarmi questa borsa e scapparmene via. Dico, io vorrei molto insistere su questo, sono rimasto...

Pm dottor Gozzo - Ecco, inizialmente lei questo, la presenza della persona in borghese non la ricordava. Ecco, volevo riuscire a capire (...) quanto di questo suo ricordo sia suo o sia, invece, un apporto di persone che conosceva, come per esempio il dottore Cavallaro, che aveva altri ricordi, ecco.

Teste Ayala G. - Guardi, io... io la ringrazio di questa osservazione, perché io, c’è chi mi conosce da molto tempo, sono fatto in una certa maniera, che non sempre... per carità, forse è encomiabile. Io con Cavallaro non ho parlato mai di questo, di quello che è successo, anche perché, forse ingenuamente, ritenevo di... visto quello che è stato in questo momento il mio ruolo, ritenevo, insomma, la cosa... cioè da che cosa... di che cosa mi devo preoccupare? Di una entità a me ignota, del tutto ignota? Ragionevolmente ignota, perché, insomma, quando tu con una persona da sei anni, con tutto l’affetto, la stima che Paolo mi ha dimostrato anche nel ’92, perché lui nel ’92 ha fatto una cosa che... cioè lui ha partecipato ad un’iniziativa elettorale a mio favore, ma non che era seduto in mezzo al pubblico, no, no, Giovanni Falcone, lui e l’allora vicesindaco... (…)

Pm dottor Gozzo - Senta, torniamo un attimo... mi scuso, sembro (...) settato solo su quello, ma in effetti il nostro interesse è quello. (…) La borsa, se ce la può descrivere.

Teste Ayala G. - Ma era una borsa evidentemente un po’ bruciacchiata, non era un colore omogeneo, ma quasi...

Pm dottor Gozzo - Questo è un ricordo che lei ha o è sempre una sovrapposizione razionale?

Teste Ayala G. - No, mi sembra... no, grossomodo, grossomodo mi pare che fosse così. La classica borsa quella con il manico imbottito, tipica borsa dei magistrati. (…) Sì, tipo... sì, quella che abbiamo tutti, insomma, abbiamo avuto tutti. Non in condizioni ottimali, questo me lo ricordo, però chiusa, questo non c’è dubbio, chiusa, l’ho presa... per cinque secondi l’ho avuta in mano e chiusa l’ho consegnata.

Pm dottor Gozzo - Si ricorda dov’era esattamente posizionata la borsa?

Teste Ayala G. - Sul sedile posteriore, lato... abbastanza vicino al lato, diciamo, dove c’era lo sportello aperto, per capirci.

Pm dottor Gozzo - Quindi quello sinistro? Se lei era...

Teste Ayala G. - Sì. (…) Sì, ricordavo posteriore sinistro, giusto.

Pm dottor Gozzo - Rispetto al sedile di guida da quale parte si trovava? Lo stesso lato del sedile di guida o l’altro?

Teste Ayala G. - Era non proprio simmetricamente dietro il sedile di guida, ma verso il centro, ma dal lato del sedile di guida, questo è un fotogramma che ho perfettamente... questo nelle poche cose che ricordo con chiarezza.

Pm dottor Gozzo - Senta, lei ricorda poi se la borsa venne aperta in sua presenza?

Teste Ayala G. - Questa è un’altra cosa che... io me ne sono andato dopo due minuti, aperta in mia presenza...

Pm dottor Gozzo - No, è una domanda che le faccio perché qualcun altro l’ha detto, non glielo contesto...

Teste Ayala G. - Sì, ma cioè... no, l’ho sentito.

Pm dottor Gozzo - ...perché non è formalmente contestabile, dico, però...

Teste Ayala G. - Va beh.

Pm dottor Gozzo - Altrimenti non gliela farei la domanda, chiaramente.

Teste Ayala G. - Io poi, voglio dire, siccome di queste cose se n’è parlato anche, insomma, in maniera a mio parere strumentale, posto che l’agenda era nella borsa, non possiamo dubitarne, posto che il contenuto di quell’agenda era ignoto, tranne che al povero Paolo, la mia... dico, io qualche indagine nella mia vita l’ho fatta e un po’ di mestiere l’ho maturato. La borsa non viene svuotata, viene eliminata l’agenda. Non penso che il criterio selettivo, perché di prelievo selettivo si tratta, sia stato in base al colore dell’agenda. (…) Io credo che sia stato in base al contenuto dell’agenda. Allora ci vuole qualcuno che ha avuto il tempo di tirarla fuori, leggere e ritenere, tradendo le istituzioni, che era meglio che quella roba lì non venisse fuori. Ma dico, è un ragionamento... Tutto questo lei pensa sia possibile farlo in quel contesto, davanti a decine di persone?

Pm dottor Gozzo - Ragionamento deduttivo, chiaramente.

Teste Ayala G. - Non dico estrarre l’agenda.

Pm dottor Gozzo - Dico, lo vorrei specificare, è un ragionamento deduttivo il suo.

Teste Ayala G. - Ma è deduttivo fino a un certo punto, perché, vede, un approccio corretto, come certamente è quello suo, ex post è un discorso, ex ante è la valutazione che bisogna fare. Lì il contenuto dell’agenda, la presenza dell’agenda, non so, magari qualcuno lo sapeva, che ne so, lo escluderei, ma la selezione del prelievo è legata al suo contenuto, non al suo colore o alle sue dimensioni, non ad un fatto oggettivo. E quindi te la devi guardare ’sta agenda, la devi esaminare e devi decidere che non sei un servitore fedele dello Stato e che... per cui questa agenda deve rimanere da qualche parte nascosta.

Tutto questo si fa davanti a decine di persone? Sia ha il tempo materiale di farlo, senza che nessuno se ne accorga? A parte il fatto che il famoso filmato è arrivato, chissà perché, tanti anni dopo, ritrae un ufficiale dei Carabinieri con la borsa chiusa che si allontana dalla macchina. Tutto questo a me, sul piano personale, della testimonianza che io sto dando, non mi riguarda, perché io non c’ero. Io consegno la borsa, mi risento ’sto Cavallaro che mi dice dei figli e mi dice anche: "Scappa a telefonare al giornale", dopo, subito dopo me ne sono andato e io non sono più tornato, naturalmente. Sono andato a Mondello dai miei figli. La notizia era fondata, tra l’altro. (…) Che lo so io come ho trovato i miei figli. [...]

Pm dottor Luciani - Senta, per quello che è il suo ricordo, oltre al dottore Lo Forte, nel momento in cui lei si avvicina lì poi, insomma, diciamo, al cratere, c’erano altri magistrati? (…) Che si avvicinano in quella circostanza o anche successivamente.

Teste Ayala G. - No, no.

Pm dottor Luciani - Altri magistrati con i quali lei è entrato in contatto in quel momento.

Teste Ayala G. - No, non ricordo assolutamente. Il dottore Lo Forte me lo ricordo, perché... perché si è piegato assieme a me sul povero Paolo, su quello che restava del povero Paolo.

Pm dottor Luciani - Glielo chiedo perché, sempre in questo verbale dell’8 aprile del ’98, lei dichiara: "Nel frattempo - dico, sta facendo riferimento, appunto, all’avvicinarsi del luogo dove era il dottore Borsellino, e lei dice - nel frattempo arrivarono, infatti, i colleghi Lo Forte e Natoli e insieme cercammo conferma del sospetto che già avevamo".

Teste Ayala G. - Se ho dichiarato che c’era Natoli, c’era; in questo momento non me lo ricordavo. Lo Forte... lo sa probabilmente la differenza di ricordo qual è? Che Lo Forte io me lo ricordo proprio piegato assieme a me, perché, dico, lo abbiamo dovuto guardare molto da vicino per cercare di confermare la... l’identificazione, chiamiamola così. Magari Gioacchino Natoli sarà rimasto in piedi, insomma, ma se ho detto che c’era, c’era. [...]

Pm dottor Luciani - La domanda successiva è questa: la borsa, prescindendo comunque da questi segni di bruciatura che lei ha notato e ha riferito, ma era integra o era parzialmente distrutta?

Teste Ayala G. - No, distrutta sicuramente no, ma ho già risposto.

Pm dottor Luciani - No...

Teste Ayala G. - Aveva dei segni.

Pm dottor Luciani - Dei segni.

Teste Ayala G. - Sì, sì, sì.

Pm dottor Luciani - Però era integra, non era mancante di parti o eccessivamente danneggiata, ecco, questo.

Teste Ayala G. - No, ecco, ecco, non era particolarmente danneggiata, sì.

Pm dottor Luciani - Senta, se ho capito bene, la borsa era sul sedile.

Teste Ayala G. - Posteriore.

Pm dottor Luciani - Quindi poggiata proprio sul sedile.

Teste Ayala G. - Poggiata sul sedile, più verso il retro posto guida, diciamo.

Pm dottor Luciani - Perché sempre in questo verbale dell’8 aprile, per capire se è un... dell’8 aprile del ’98, lei dice: “Guardammo insieme in particolare verso il sedile posteriore, dove notammo, tra questo e il sedile anteriore”, quindi sembrerebbe però, per chiarire un po’ il suo pensiero, sembrerebbe da questa verbalizzazione che era poggiata in terra, almeno questa.

Teste Ayala G. - No, no, ha ragione lei a dire questo, ma io... il mio ricordo è che era... non credo che differenza comporti, per la verità, ma il mio ricordo... cioè o era tra il sedile anteriore e il sedile posteriore o era posata sul sedile posteriore, tutto sommato...

Pm dottor Luciani - No, le chiederei di fare uno sforzo di memoria, perché magari, diciamo, sono altre risultanze processuali. Quindi, diciamo, il suo ricordo è quello del sedile posteriore.

Teste Ayala G. - Il mio ricordo oggi è che fosse poggiata sul sedile posteriore.

Pm dottor Luciani - Mi perdonerà, ma io ancora non ho compreso se, per quello che è il suo ricordo oggi, cioè lei ricorda di essere stato lei materialmente a prendere la borsa o se la borsa le venne consegnata da altri.

Teste Ayala G. - Guardi, il tutto è avvenuto in un contesto talmente di confusione mentale, che l’unica cosa di cui sono sicuro e ho sempre detto è che questa borsa è transitata per le mie mani ed è stata consegnata immediatamente ad un ufficiale dei Carabinieri. Che poi l’abbia presa io da lì o c’era questo in borghese che me l’ha avvicinata, io francamente non lo so.

Pm dottor Luciani - Ma anche qua le sembrerà banale, dico, ma il fatto che fosse un ufficiale dei Carabinieri da cosa lo ha ricavato?

Teste Ayala G. - Guardi, dal fatto che aveva un’uniforme, perché quando... in un primo momento dico: ma come ho individuato ’sto ufficiale dei Carabinieri? Poi c’ho riflettuto ed era un’uniforme non estiva, cioè non, sa, di queste camicia azzurra, diciamo; era un’uniforme, un’uniforme classica.

Pm dottor Luciani - Cioè, quindi, quella nera, per intenderci.

Teste Ayala G. - Sì, sì.

Pm dottor Luciani - Quella...

Teste Ayala G. - Sì, sì. Comunque, l’ho riconosciuto certamente come ufficiale dei Carabinieri.

Pm dottor Luciani - E il dato che fosse un ufficiale e non...

Teste Ayala G. - Sì.

Pm dottor Luciani - Perché un ufficiale intendiamo, no? capitano, colonnello.

Teste Ayala G. - Il grado non glielo so dire assolutamente, ma insomma, era un ufficiale, ho capito che era un ufficiale. Così mi è sembrato. Che era un carabiniere è sicuro, cioè che io in quel momento ero sicuro di dare la borsa ad un esponente dell’Arma dei Carabinieri è sicurissimo.

Pm dottor Luciani - Oh, ora le posso dare lettura integrale, perché, come le dicevo prima, da questo verbale del ’98 sembrerebbe che la successione degli eventi sia inversa, nel senso che... Allora: “Cercando di capire, cercai di guardare all’interno, senza risultato per via del fumo che avvolgeva tutto, cercando di capire chi fosse stato l’obiettivo dell’attentato, mi guardai intorno e vidi il cratere. Frattanto i pompieri avevano spento le fiamme. Tornai indietro verso la blindata, anche perché nel frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente un ufficiale, se mal non ricordo aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell’auto. Guardammo insieme”, etc., etc., posso saltare perché, diciamo, le sue dichiarazioni le ha rese.

Teste Ayala G. - Sì, ma questo “torno indietro” vuol dire dopo il riconoscimento di Paolo.

Pm dottor Luciani - Aspetti, però proseguendo lei dice: “Subito dopo - quindi subito dopo aver descritto le fasi della borsa, lei dice - subito dopo mi diressi verso lo stabile. In prossimità dell’ingresso, sulla sinistra per chi lo guardava, inciampai in un troncone umano”, etc., etc. Quindi da questa verbalizzazione sembrerebbe che la successione degli eventi sia inversa rispetto a quella che ha descritto oggi.

Teste Ayala G. - No... sì, sì, lei...

Pm dottor Luciani - E che, per la verità, poi lei ha descritto esattamente come oggi nelle verbalizzazioni successive, quindi per capire.

Teste Ayala G. - Sì, sarà stato... guardi, è sicuro che... ma poi c’era il collega Lo Forte, ci siamo ricordati anche oggi di Natoli, eravamo lì assieme, abbiamo... la prima cosa, ma insomma, la cosa della macchina, della borsa, è successiva.

Pm dottor Luciani - Quindi il suo ricordo è che la borsa è successivo.

Teste Ayala G. - Sì. Io cercavo di capire chi era questa... non avendo, come dire... a parte l’indicazione dell’antenna, che mi portava alla Procura, beh, lì, insomma, già cominci a capire chi poteva essere. (…)

Pm dottor Luciani - Ma lei complessivamente, più o meno, quanto ritiene di essere stato in via D’Amelio?

Teste Ayala G. - Pochissimo, pochissimo.

Pm dottor Luciani - Pochissimo?

Teste Ayala G. - Pochissimo, pochissimo.

Pm dottor Luciani - Più o meno quanto?

Teste Ayala G. - Mah, arrivo, percorro questo pezzo di via D’Amelio, arrivo lì, succede quello che succede, riconosco, eh, mi si avvicina Guido Lo Forte, probabilmente c’era anche Gioacchino Natoli. Va beh, è superfluo dire che scoppiamo a piangere tutti, proprio assolutamente in maniera... va beh, questo c’è stato. Esco, mi trovo la macchina vicino, lo sportello aperto, delle persone, uno o due, sì, sicuramente c’erano. Poi mi ritrovo... arriva Cavallaro, mi ritrovo ’sta borsa in mano e questo ufficiale dei Carabinieri a cui la consegno. Dopo ma sarò rimasto ma neanche un minuto, perché c’era il problema di andare ad avvertire i miei figli, questo; cosa che io, naturalmente, non potevo sapere essendo lì, perché non è che guardavo la televisione, ovviamente. Quindi mi arriva la notizia che addirittura avevano dato questa notizia come probabile vittima, e questo crea in me un ulteriore... Va beh, insomma, non ci sono... non c’è bisogno di spiegare.

Pm dottor Luciani - Perché in questo verbale (...) dell’8 aprile del ’98 lei fa una stima di questo tempo e dice: “Complessivamente, pertanto, rimasi sul posto circa un’ora, forse anche meno”.

Teste Ayala G. - Un’ora?

Pm dottor Luciani - E questa è la verbalizzazione.

Teste Ayala G. - Ma questo è un errore clamoroso, bisogna leggere i verbali prima di firmarli. Ma quale un’ora? (…) Questo è un errore di verbalizzazione clamoroso.

Pm dottor Luciani - Siccome...

Teste Ayala G. - E nel verbale del 2005 che cosa ho detto?

Pm dottor Luciani - No, no, in effetti, poi, nel verbale del 2005 lei dichiara di essere rimasto sul posto (...). Io l’ho segnato, che è quello del settembre del 2005, lei dice per non più di venti minuti.

Teste Ayala G. - Che già sono troppi. Va beh, forse dall’inizio, da quando sono entrato nella strada, ho camminato. Venti sono... venti sono molti. Quelli che... adesso credo che ai fini, diciamo, del mio esame sia più rilevante stabilire che dal momento in cui ho capito che era Paolo, al momento in cui apprendo la notizia e c’è questa assoluta priorità dei miei figli, saranno passati due minuti; dal momento in cui ho questa notizia, altri due e me ne sono andato. Poi complessivamente magari sarà stato un quarto d’ora da quando sono arrivato in via D’Amelio. [...]

Avvocato Repici - Senta, a proposito del frangente in cui le passa la borsa in mano, la borsa del dottor Borsellino, lei ricorda se la borsa passò anche nella mano del dottor Felice Cavallaro?

Teste Ayala G. - Non credo. Eravamo accanto proprio, a me mi sembra che... che sia stata... era soltanto nella mia mano; forse Cavallaro era accanto, non glielo so dire. Ma insomma, è stata una cosa molto breve, perché subito mi è sembrato ’sto ufficiale dei Carabinieri e gliel’ho data. Vede, anche qui vale il discorso ex post. Era un oggetto... cioè era un reperto ai miei occhi insignificante, perché...

Avvocato Repici - Eh!

Teste Ayala G. - No, e lo sapevo che lei faceva questo gesto, perché oggi sappiamo che probabilmente dentro c’era la...

Avvocato Repici - No, ma è stato lei che l’ha affidata ad un ufficiale dei Carabinieri, quindi un qualche rilievo gliel’avrà dato pure, gliel’avrà pure dato.

Teste Ayala G. - Era un reperto. Allora, io diciamo che sono intervenuto come Sostituto Procuratore della Repubblica, non so, in occasione di un centinaio perlomeno di omicidi ed è un classico della nostra professionalità, il reperto lo affidi all’ufficiale di Polizia Giudiziaria. (…) Non ho visto mai un magistrato che si porta il reperto.

Avvocato Repici - In quanto reperto.

Teste Ayala G. - In quanto reperto, poi la Polizia Giudiziaria vede che cos’è.

Avvocato Repici - In quanto reperto astrattamente utile.

Teste Ayala G. - Allora, lei pensa che una borsa che presumibilmente era di un mio collega, io... me la tengo in mano io, che non avevo nessun titolo?

Avvocato Repici - No.

Teste Ayala G. - L’affido ad un ufficiale dei Carabinieri.

Avvocato Repici - Giusto.

Teste Ayala G. - Ma non avendo idea del significato che poi - sennò non staremmo qui a parlarne - la cosa ha avuto, perché non sapevo che c’era dentro questa... questo delicato oggetto, chiamiamolo così, né potevo saperlo.

Avvocato Repici - Nel senso che lei, ex ante, pensava che qualunque cosa ci fosse nella borsa del dottor Borsellino, doveva essere cosa di nessuna rilevanza?

Teste Ayala G. - Guardi...

Presidente - No, no, la domanda in questi termini è troppo riferita ad uno stato soggettivo, non la possiamo ammettere in questi termini. (…)

[...]

PRESIDENTE - Un chiarimento (...) su una risposta di questa mattina. (…) Per quanto riguarda la consegna della borsa. Lei ricorda come fosse vestita la persona a cui lei l’ha consegnata?

Teste Ayala G. - Se io ho dato per certo che era l’identità di ufficiale dei Carabinieri, penso che avesse la divisa. Sicuramente non era ufficiale dei Carabinieri, perché lo conoscevo e magari era in borghese; avrà avuto la divisa sicuramente. (…) Perché sono andato a colpo sicuro proprio.

PRESIDENTE - E invece la persona da cui lei ha ricevuto la borsa si ricorda se indossava la divisa...

Teste Ayala G. - Secondo me era in borghese.

PRESIDENTE - ...o era in abiti civili?

Teste Ayala G. - Secondo me era... no, era in abiti civili.

PRESIDENTE - Era in abiti civili, secondo...

Teste Ayala G. - Però... mi fa piacere fare capire, la borsa era qua, io ero qua, questa persona era lì, non è che l’ho guardata; manco in faccia l’ho guardata, credo. Mi sono trovato ’sta cosa che mi veniva consegnata. Forse... forse anche Cavallaro ci mise mano pure lui, dopodiché ho trovato ’sto ufficiale dei Carabinieri. Ora, vede, il punto è questo, ecco perché dico il discorso ex ante ed ex post. Quando un... Io non ero magistrato in quel momento, ma insomma, avevo fatto molti anni. Quando consegni un reperto ad un ufficiale dei Carabinieri sei sicuro che l’hai messo nelle mani migliori, quindi anche in forza di questo, io non... sommato all’assoluta ignoranza da parte mia del contenuto della borsa, questo fa capire proprio che è stato un atto, quasi un automatismo: va beh, questa la diamo ai Carabinieri e siamo a posto. Poi i Carabinieri faranno... non certamente con me, che ero in Parlamento, con i miei colleghi, faranno il loro verbale, la relazione di servizio, tutti quegli atti di Polizia Giudiziaria. Quindi... Poi, se invece dobbiamo ricostruire tutto, c’era l’agenda, nell’agenda c’erano annotazioni tali per cui si faceva scomparire...

