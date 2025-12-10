Le newsletter di Domani

La newsletter di Domani sull' ambiente A cura di Ferdinando Cotugno In arrivo ogni sabato mattina alle 11:30

Areale racconta la crisi climatica, la transizione ecologica e il nostro complicato rapporto con la biodiversità. Il titolo è la parola che in biologia indica l'area geografica all'interno della quale è distribuita una specie: la newsletter è la cronaca della ricerca di un areale sostenibile per gli esseri umani, in equilibrio con la Terra, con noi stessi e con ogni altra specie vivente.