Le newsletter di Domani

La nostra newsletter è uno strumento agile e ricco per orientarti nel flusso di informazioni nel quale siamo immersi, provando a capire insieme quali siano le più rilevanti.
A cura di Ferdinando CotugnoIn arrivo ogni sabato mattina alle 11:30
Areale racconta la crisi climatica, la transizione ecologica e il nostro complicato rapporto con la biodiversità. Il titolo è la parola che in biologia indica l'area geografica all'interno della quale è distribuita una specie: la newsletter è la cronaca della ricerca di un areale sostenibile per gli esseri umani, in equilibrio con la Terra, con noi stessi e con ogni altra specie vivente.
A cura di Lisa Di Giuseppe e Maria TornielliIn arrivo il primo e il penultimo sabato del mese
Non la solita newsletter gastronomica: raccontiamo il cibo come fatto culturale, politico e identitario. Ogni mese scegliamo un tema e lo esploriamo attraversando storie personali, tradizioni, innovazioni e contraddizioni. Il cibo diventa una lente per leggere il mondo. Ad arricchire ogni numero le illustrazioni originali di un artista diverso. La newsletter Cibo arriverà due volte al mese, una settimana prima e una settimana dopo l'uscita del nostro inserto, con un “entrée” e un “dessert”.
A cura di Chiara SgrecciaIn arrivo ogni ultimo mercoledì del mese
Tempo pieno è l’osservatorio di Domani sulla scuola. Uno spazio stabile sul sito, che ogni lunedì approda anche sulle pagine del giornale, dove dare forma a un dibattito qualificato sulla scuola e sul mondo dell’educazione in generale. Ogni mese attraverso questa newsletter tireremo le fila di queste discussioni, alimentate dal contributo di chi la scuola la vive in prima persona. Per aprire il confronto alla partecipazione delle lettrici e dei lettori.
A cura di Simone AllivaIn arrivo ogni due giovedì
Si è definitivamente chiuso il tempo per un'informazione reale e affidabile sui diritti civili? Possono i principi scendere a patti con le convenienze del momento? Resistenze è la newsletter in cui collocheremo nel loro contesto i fenomeni di razzismo, sessismo, abilismo, omotransfobia e altre forme di oppressione dietro ai quali si celano meccanismi profondi che ci riguardano tutte e tutti. Con uno spazio dedicato alle storie di lettrici e lettori.
A cura di Giulia MerloIn arrivo ogni venerdì alle 17:00
La newsletter racconta le principali notizie di giustizia della settimana, con retroscena e analisi, ma ospita anche i commenti dei protagonisti: avvocati, magistrati e accademici. Per questo si chiama In contraddittorio: vuole essere un luogo di dibattito, che dia voce ai protagonisti della giurisdizione.
A cura di Lisa Di GiuseppeIn arrivo ogni martedì alle 18:30
La Deutsche Vita è una finestra sull’attualità e la politica tedesca ed europea, ma anche sui dibattiti che coinvolgono la cultura e l'opinione pubblica. Cerchiamo di dare una lettura il più possibile completa degli avvenimenti, per offrire ai nostri lettori gli strumenti per cogliere tutte le sfaccettature degli eventi che raccontiamo.