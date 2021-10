Niente scioglimento di Forza Nuova in Italia e a livello europeo Lega e Fratelli d'Italia che dell'assalto alla Cgil preferirebbero non parlare neppure

Parlamento e governo salvano Forza Nuova: niente scioglimento. Quattro mozioni presentate dal centrosinistra diventano un ordine del giorno poco vincolante, mentre la destra presenta la sua che equipara di fatto l’assalto al sindacato a proteste no global e no tav. In tutto questo i neofascisti rimangono ancora intatti e impuniti. La cronaca è di Vanessa Ricciardi, in prima pagina.

E poi, alla pagina seguente, stesso tema, versione europea. Già, perché, come vi racconto, anche all’emiciclo dell’Europarlamento è arrivato, su iniziativa del pd e della famiglia socialdemocratica, il dibattito sull’assalto alla Cgil e sull’estrema destra in Europa. Ma qui, a Strasburgo, nell’aula dove una volta lo stesso Roberto Fiore fu eurodeputato, Lega e Fratelli d’Italia al dibattito si oppongono, e se la prendono coi comunisti. Strategie simili ovunque insomma.

In questa edizione trovate anche una nuova puntata dell’inchiesta di Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian che vanno sulle tracce dei soldi dei neofascisti.

