Come con Brexit anche con Polexit il rischio non sta solo nel fatto in sé ma nel potere di trascinamento di una exit e infatti i sovranisti da Roma a Parigi si entusiasmano per le mosse di Varsavia

Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Vi ricordate questa parolina, exit? Brexit, Polexit, Italexit… Cosa hanno in comune tutte queste exit? Che riguardano i rapporti con l’Europa ovviamente, ma anche che una exit non ha peso solo in quanto tale. Ha peso pure per il potere di trascinamento che esercita. E il caso di Varsavia pure lo dimostra. Sapete, è dal 2015 che la Polonia suscita preoccupazione in Unione europea perché il partito al potere, Pis, ha gradualmente e inesorabilmente trascinato il potere giudiziario sotto il suo scacco. Dal 2018 addirittura con una camera disciplinare, che mina ancor più l’indipendenza dei giudici. La corte di giustizia europea dice da tempo che tutto questo non è né giusto né valido e ora, stimolata da premier polacco, la corte costituzionale polacca, che libera dalla politica non è, dice che né il trattato sull’Ue né la corte di giustizia dell’Ue possono dire alla Polonia cosa deve fare. Come vi racconto sul giornale, questa polacca è anzitutto una tattica ungherese: è Budapest che ha insegnato ad andare allo scontro, a fare il “troublemaker”, e in questi giorni Varsavia prova a convincere la Commissione europea a dare semaforo verde al suo recovery plan rimasto nella palude.

Ma il punto è che dentro questo episodio polacco passano anche Roma, Parigi… Giorgia Meloni che presiede il partito conservatore europeo di cui fa parte anche il partito di governo polacco dà ragione alla corte di Varsavia. La Lega pure in Europa fa da sponda alla Polonia. Se non bastasse, pure dalla Francia l’estrema destra ammicca. Una rete di connessioni e di… ispirazioni, sovraniste.

Exit quindi, e i suoi effetti a cascata. Di una exit, la Brexit, si parla pure, in questa edizione, con Elena Remigi fondatrice di In limbo, voce di tanti italiani ed europei nel Regno Unito, che da Londra ci racconta perché il loro incubo è tutt’altro che finito.

© Riproduzione riservata