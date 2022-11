La Cei sta per presentare il primo rapporto sugli abusi sessuali nella Chiesa italiana, e un'inchiesta di Domani rivela che a Enna un vescovo ha usato soldi arrivati dai contribuenti italiani per aiutare un prete sotto processo per abusi. Cosa si può fare per evitare questi casi? E poi l'incontro tra Biden e Xi al G20, il vertice Cop27 e la crisi dei migranti.

