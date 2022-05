Michela Rossi firma i suoi fumetti “Sonno”, pubblica per Feltrinelli Comics, all'ultima fiera Romics è stata premiata come talento emergente e, soprattutto, firma gli speciali fumetti di Domani (in edicola dal primo maggio). Come si diventa fumettisti? Cosa c’è oltre Zerocalcare? Quanto deve entrare l'attualità e la politica nella letteratura disegnata? Stefano Feltri ne discute con Michela “Sonno” Rossi.

Sonno, fumettista e illustratrice. Nel 2016 partecipa all’antologia La rabbia (Einaudi). Nel 2019 esce il suo primo libro, Anatomy of a sensitive person (Edizioni Fortepressa), mentre nel 2020 per Feltrinelli Comics contribuisce con una storia breve all’antologia Sporchi e subito, a cura di Fumettibrutti. Nel 2021 pubblica Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics). Curatrice di questo speciale dedicato ai fumetti, collabora con Domani. Nel 2022 con “Prima di tutto tocca nascere” (Feltrinelli Comics) ha vinto il Premio Nuovi Talenti al Romics - Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games.

Il 1° maggio esce lo speciale Fumetti di Domani dal titolo “L’equilibrio”.

«Tu sei come un colibrì perché come il colibrì metti tutta la tua energia nel restare fermo», scrive Sandro Veronesi ne “Il colibrì”.

Quanta energia ci vuole per restare in equilibrio? L’equilibrio è uno stato di pace e allo stesso tempo di forte tensione. Ne siamo profondamente attratti quindi passiamo la maggior parte della nostra esistenza a cercare l’equilibrio tra mille cose. La vita privata, il lavoro, le relazioni... Ma cos’è davvero l’equilibrio?

