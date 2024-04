Intorno alle partite di calcio si muovono le storie degli uomini e delle donne che le giocano o che le incrociano, quelle che ciascuno si porta dentro ogni giorno e che restano invisibili a noialtri che guardiamo – una preoccupazione familiare, un amore finito, una figlia in arrivo. Intorno alle partite di calcio si muovono anche le grandi storie delle comunità e dei popoli che si riconoscono in una stessa maglia, o in una bandiera, per via di quella faccenda misteriosa, confusa, controversa, che chiamiamo identità.

Angelo Carotenuto è il vicedirettore di Domani. Nel podcast “Accadrà Domani” racconta dieci finali dei campionati europei attraverso le attese, le aspettative dei protagonisti e delle nazioni, che cosa stava succedendo nelle vite di quelle persone e di quelle comunità, cosa si muoveva intorno a quella partita fino alla vigilia, fino al giorno prima, fino alla notte in cui si andava a dormire coltivando una magnifica speranza.

