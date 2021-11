Questo evento - presentato come la naturale continuazione degli scioperi per il clima, il momento in cui passare «dalla protesta alla proposta» - si è aperto con proteste, interventi di grande effetto e frecciate sulla scelta dei delegati. A far parlare di sé più di chiunque altro è ancora una volta Greta Thunberg

Si è aperta a Milano Youth4Climate: Driving Ambition, uno dei principali eventi preparatori di Cop26, il grande summit sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a Novembre a Glasgow. Oltre quattrocento giovani da 158 paesi si incontreranno per due giorni discutendo di crisi climatica e delle sue soluzioni.

Ma questo evento - presentato come la naturale continuazione degli scioperi per il clima, il momento in cui passare «dalla protesta alla proposta» - si è aperto con proteste, interventi di grande effetto e frecciate sulla scelta dei delegati.

A far parlare di sé più di chiunque altro è ancora una volta l’attivista svedese Greta Thunberg, che dal palco dell’evento urla «stop bla, bla, bla» e lancia cori come in un corteo.

La domanda delle domande, però, è un’altra: questa grande consultazione giovanile servirà davvero a qualcosa? Ne parliamo nel secondo episodio di Buongiorno Milano, il podcast mattutino di Destinazione Cop per Domani.

