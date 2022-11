In questi giorni si tiene a Milano una iniziativa di Italy Church Too, il coordinamento di associazioni che vuole denunciare e affrontare il problema degli abusi nella Chiesa italiana. Da mesi Domani segue la questione con l'inchiesta a puntate di Federica Tourn, che ne discute con Stefano Feltri ed Emanuela Provera, autrice di libri di denuncia sulla Chiesa dopo la sua esperienza nell'Opus dei e partecipante al coordinamento di Italy Church Too.

