Cosa sta succedendo al mondo del lavoro in Italia e soprattutto: perché tutti accusano i giovani di essere sfaticati che pensano solo al reddito di cittadinanza? Ne parliamo con Giovanna Faggionato

DOMANI TALK: “Questione lavoro: da Barilla ai sussidi”

La scorsa settimana, l’imprenditore Guido Barilla, esponente della dinastia che da generazioni gestisce uno dei più importanti pastifici al mondo, ha criticato i giovani italiani, dicendo che molti preferiscono «stare a casa con il sussidio» piuttosto che «mettersi in gioco». Mentre l’economia riprende dopo la pausa dettata dalla pandemia, non passa giorno in cui i grandi quotidiani riportino accuse simili da parte di imprenditori o politici.

Ma cosa sta succedendo davvero al mondo del lavoro italiano? E come mai una parte consistente della nostra classe dirigente sembra convinta che i giovani italiani siano pigri. Ne parliamo con Giovanna Faggionato, redattrice di Domani, esperta di economia e autrice di un tagliente articolo proprio su questo tema.

