Gattabuia è un podcast che racconta la vita quotidiana nelle carceri italiane: quello che non potete vedere, sentire e forse neanche immaginare.

Isabella De Silvestro negli ultimi anni si è occupata di carcere, indagando non tanto gli scandali, i pestaggi o le stragi all’interno degli istituti penitenziari, ma la vita di chi apre gli occhi la mattina in una cella, per anni.

Il carcere è un luogo di frontiera, popoloso e sovraffollato: i dati aggiornati a luglio 2024 ci dicono che le persone detenute in Italia sono 61.468, a fronte di una capienza di 47.067 posti disponibili. In questo luogo marginale lavorano 31.068 agenti penitenziari, 1.021 educatori e 3.204 amministrativi. Migliaia di volontari varcano ogni giorno le porte blindate che separano la vita libera da quella coatta. Cosa si nasconde dietro a questi numeri? Centomila vite recluse, per anni o per qualche ora al giorno, che cosa hanno da dirci?

