Prosegue la pubblicazione del podcast “I Barbari”, di Veronica Cirillo e Fernando D’Aniello, che raccoglie voci tra Germania e Europa. Per riascoltare le varie puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate gli episodi sul nostro sito, su Spotify e su Apple Podcast.

Tredicesima puntata dei Barbari questa volta dedicata al lavoro e, anzi, ai lavoratori e alle lavoratrici. Negli ultimi anni la comunità italiana berlinese è andata aumentando e in studio con noi c’è Miriam Di Domizio, nata a Pescara e trasferitasi a Padova per gli studi in Filosofia, nel 2011 si trasferisce a Berlino per un progetto Leonardo di 3 mesi, da cui non è ancora tornata.

Miriam ci racconta la sua esperienza: lavora a Berlino per il servizio clienti di una famosa azienda di commercio on-line e nel 2016 ha partecipato alla creazione di un Betriebsrat, il consiglio d’azienda, l’organo che rappresenta tutti i lavoratori e le lavoratrici. Può essere un organismo molto importante e costituisce un elemento fondamentale della Mitbestimmung, la codecisione che caratterizza il cosiddetto sistema tedesco.

Miriam ci racconta come ha costituito il Betriebsrat, quali problemi lei e i suoi colleghi hanno dovuto affrontare ma anche limiti e potenzialità di questo strumento. Certamente all’inizio il problema più grande è costituito dalla lingua, nelle aziende multinazionali spesso la stragrande maggioranza dei lavoratori parla inglese, mentre chi si occupa di personale tedesco. E parlano solo tedesco troppo spesso anche i sindacalisti dei Ver.Di, il sindacato dei servizi. Con il quale Miriam ha collaborato perché è una realtà fondamentale per conoscere gli aspetti più specifici del diritto del lavoro.

Potete ascoltare il podcast anche direttamente qui

Spesso a opporsi alla sola costituzione del Betriebsrat sono proprio i datori di lavoro che vorrebbero evitare di formalizzare questo organismo. Che, una volta insediato, se composto da membri validi, può avere un potere molto rilevante nelle scelte aziendali. Il Betriebsrat può dire la sua su questioni essenziali: le ferie, i permessi, persino le pause durante l’orario di lavoro o le nuove assunzioni. Quella di Miriam non è l’unica storia: il sindacato tedesco sa bene che per come è costruito il diritto del lavoro in Germania, per cominciare a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori l’elezione e la formazione di un Betriebsrat sono premesse indispensabili.

© Riproduzione riservata