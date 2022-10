Chi fa uscire e perché gli audio in cui Silvio Berlusconi sragiona di guerra, Russia e Ucraina? Chi vuole danneggiare il governo Meloni? Chi vuole danneggiare Berlusconi? E a che scopo? Appunti vi porta dentro la notizia e la redazione per capire come interpretare l'attualità, un'altra puntata speciale di Appunti con Stefano Feltri che aspetta feedback dagli ascoltatori a lettori@editorialedomani.it

© Riproduzione riservata