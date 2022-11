Giorgia Meloni è il primo presidente del Consiglio che porta a processo i giornalisti che scrivono cose sgradite, prima Roberto Saviano, ora Emiliano Fittipaldi e me per Domani. C’è un problema, e non riguarda soltanto noi dei media.

