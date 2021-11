Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Caccia al tesoro. Tesoro nero. Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian si sono messi sulle tracce del tesoretto dei neofascisti. In questa edizione trovate la prima puntata dell’inchiesta. E scoprite intanto che ci sono quasi due milioni di euro che sono passati dall’Italia all’estero attraverso una rete di trust e società del giro del capo di Forza Nuova e di un ex Nar. L’ex terrorista Mambro ha detto che “Fiore è scappato coi soldi dei militanti”.

I due Giovanni di redazione vi mostrano che c’è un triangolo nero che unisce la Gran Bretagna all’Italia soprattutto negli anni recenti. Un triangolo fatto di bonifici e passaggi di denaro. Di trasferimento in trasferimento, si ritorna sempre al punto di partenza: i conti dei neofascisti che incendiarono l’Italia negli anni Settanta e Ottanta. I bonifici partono da Londra e arrivano a Roma, da Roma, sotto altre forme, tornano di nuovo in Gran Bretagna. A beneficiarne sono sempre le stesse persone: i figli di Terza Posizione e dei Nar confluiti in Forza nuova o diventati imprenditori.

All’estero non cerchiamo solo i soldi ma ovviamente vi raccontiamo anche quel che succede in una surriscaldata aula dell’Europarlamento, dove il premier polacco si scontra con eurodeputati e presidente della Commissione europea. Il tema è Polexit. I toni sono duri. Ma come vi racconto tutto questo è in buona parte teatro, della politica, perché nonostante gli sforzi degli eurodeputati, alcuni governi, e Angela Merkel in testa, fanno di tutto per cercare un compromesso. E alcuni indizi suggeriscono che già lo stanno trovando.

