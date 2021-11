Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Le super consulenze di Carrai per portare sceicchi a Firenze. Ce ne parlano Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian. Marco Carrai, amico e storico consigliere di Matteo Renzi, è da anni presidente della società Toscana Aeroporti. In questa società è entrato da poco anche un fondo di Dubai. I nuovi investitori sono stati portati da Carrai, che per la sua attività di lobbying ha incassato oltre 600mila euro. In questa storia, che vi consiglio di leggere, entra anche un imprenditore argentino, che è socio di maggioranza dello scalo fiorentino e che ha finanziato la fondazione di Matteo Renzi.

Molto interessanti i chiarimenti che offre la giurista Vitalba Azzolini sul tema del green pass e dell’obbligo indiretto di vaccinazione. Sapete che il presidente francese Emmanuel Macron oltre a obbligare a vaccinarsi il personale sanitario sta allargando gli ambiti nei quali è obbligatorio avere il green pass per entrare; ormai anche la vita sociale e quotidiana in Francia sarà… appesa al pass. E a meno di fare tamponi costantemente, perdipiù a pagamento, bisogna di fatto essere vaccinati.

Questo sistema alla francese è replicabile in Italia stando alla legge?

Vitalba Azzolini spiega bene che non è così immediata la cosa, perché questo green pass perenne per esempio rischia di produrre discriminazioni; i costi dei tamponi sono onerosi. E c’è chi magari non è che non voglia vaccinarsi, ma semplicemente aspetta il suo turno. Inoltre pare che anche i vaccinati possano essere portatori della variante. La misura non deve essere solo utile ma anche necessaria per essere legittima, e non è detto che lo sia. Vi lascio al giornale e al sito per tutti i dettagli.

