In Italia ci sono tuttora quattro regioni che non recepiscono una legge fatta per garantire rappresentanza alle donne

Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

C’è una legge, che dovrebbe garantire la parità di genere, e c’è chi le si oppone, chi la insabbia. Chi e come, ce lo racconta in questa edizione Rita Rapisardi.

In breve. La legge è quella nazionale del 2016, titolata: “Rappresentanza donne e uomini nei consigli regionali”. Grazie a quella legge possiamo esprimere due preferenze, e sempre per quella legge, è previsto - spiega Rapisardi - che nessun genere possa essere rappresentato nelle liste elettorali meno del 40 per cento.

Questa regola ha consentito di fatto alle donne, che erano in netta minoranza, di acquisire una certa rappresentanza politica.

Peccato che però ci siano quattro regioni che ancora quella legge non l’hanno recepita.

In Friuli-Venezia Giulia, regione guidata dal leghista Massimiliano Fedriga, va in scena un continuo rimpallo di responsabilità. La Valle d’Aosta, con sole quattro donne su 35 eletti, non ha a quanto pare neppure una commissione pari opportunità che possa far pressione sul tema. In Piemonte forse qualcosa si smuove, mentre la Sicilia a quanto pare è nei guai: basti pensare che a inizio anno quando Musumeci ha presentato l’organo di governo neppure una donna figurava lì dentro.

Insomma nelle regioni senza la legge attiva le giunte dominate dagli uomini insabbiano la discussione sul tema. Ed ecco perché siamo qui a parlarne.

© Riproduzione riservata