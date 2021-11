Cari lettori, questo weekend vi diamo appuntamento a Parma per la prima festa del giornale. Sarà la prima occasione per ritrovarci dal vivo, dopo che abbiamo avviato questo giornale in piena pandemia

Comincio questa pillola quotidiana stavolta non parlandovi di un articolo ma di una festa. La prima festa del giornale, che si tiene questo weekend a Parma. Sul palco dell’Auditorium Paganini, sabato 23 e domenica 24 ottobre, Domani porta i temi, i protagonisti e le sfide di un anno di giornalismo investigativo e di approfondimento. Anche esponenti del governo che sono stati oggetto degli articoli di Domani - cioè i ministri Cingolani e Cartabia, e il sottosegretario Amendola - hanno accettato di venire a confrontarsi con noi. Non solo politici: ci saranno anche gli spettacoli di Marco Paolini, l’evento di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri… Sul nostro sito trovate i dettagli e soprattutto come iscrivervi; l’evento è gratuito ed è anche un modo per ritrovare e dare appuntamento alla comunità dei nostri lettori, che dall’inizio cerchiamo di coinvolgere attivamente. Domani è tra i pochissimi giornali al mondo nati durante la pandemia, tra riunioni via Zoom, smart working e mascherine. Per oltre un anno ha potuto dialogare con voi, i nostri lettori, soltanto a distanza. Finalmente è arrivato il momento di incontrarsi, con il primo evento dal vivo.

Domani vi aspetta a Parma. E ovviamente, come tutti i giorni, in edicola e su editorialedomani.it

Buona lettura e buon weekend

