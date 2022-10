Mentre la Comunità di Sant'Egidio riunisce religiosi e capi di stato per favorire una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina, diventa legittimo chiedersi quale pace stiamo auspicando. È possibile una tregua che non sia anche una resa? E se al nazionalismo di Putin si risponde con un altro nazionalismo, dove si arriva? Stefano Feltri ne discute partendo dai temi di Domani. E voi per quale pace pregate?

