Giulia Merlo torna con nuove storie individuali dalle aule di giustizia, divenute anche motore di un cambiamento collettivo: vicende politiche controverse, diritti civili conquistati e torti rimediati. In un viaggio anche geografico, dove sono protagoniste anche le città in cui i fatti avvengono. La prima puntata della nuova stagione esce giovedì 16 settembre, le successive ogni giovedì

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Ricomincia “Per questi motivi”, il podcast di Domani che racconta i casi giudiziari che hanno cambiato la storia sociale italiana, perché nelle aule di tribunale prendono forma storie individuali che diventano anche motore di un cambiamento collettivo.

La terza stagione, disponibile su tutte le piattaforme di podcast e sul nostro sito, racconta vicende politiche controverse, diritti civili conquistati e torti rimediati. Di queste storie sono protagoniste anche le città in cui i fatti avvengono, in un viaggio anche geografico da nord a sud.

La prima puntata, disponibile da giovedì 16 settembre 2026, racconta il caso Lockheed. Nel 1976 un’inchiesta del Senato americano fa emergere la corruzione portata avanti dalla Lockheed - società produttrice di aerei militari - nei confronti dei paesi alleati per garantirsi la compravendita di velivoli. Anche l'Italia nel 1971 ha acquistato 14 aerei Hercules: a fare da tramite è stato un politico con il nome in codice di Antelope Cobbler. Lo scandalo colpisce la Roma del potere politico e investe anche il Quirinale. Per giudicare invece due ex ministri indagati, per la prima volta nella storia repubblicana si riunisce la Corte Costituzionale, in composizione integrata in funzione di tribunale penale.

Per questi motivi accompagna i suoi ascoltatori in un viaggio che ancora una volta non racconta solo le vicende dei protagonisti ma anche l’Italia, passata e presente, con le sue arretratezze e le sue contraddizioni.

Nella seconda stagione, nel 2025, ci siamo concentrati su quei casi in cui distinguere bene e male è sempre stato difficile. Prostituzione, delitto d’onore, tradimento, ma anche partite di calcio vendute, terrorismo e sequestri: i processi a chi si sentiva vincitore ed è finito giudicato dalla storia, a chi ha ucciso per onore, a chi ha nutrito il suo successo sfruttando le illusioni altrui.

Nella prima stagione, nel 2024, avevamo invece raccontato i processi che, con le condanne o le vittorie dei protagonisti, hanno poi portato alla conquista di diritti grazie al coraggio di donne e uomini che hanno saputo andare controcorrente.

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