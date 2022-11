Le parole del sottosegretario alla Salute del governo Meloni, Marcello Gemmato, tornano a mettere in dubbio l'efficacia dei vaccini, proprio in un momento in cui l'andamento della pandemia da Covid-19 sta dimostrando indubitabilmente la loro importanza. Questa volta la presa di posizione negazionista arriva direttamente da una posizione di governo, ricordandoci quali sono le idee sul tema nella coalizione che ha vinto le elezioni il 25 settembre: i No-vax non hanno mai smesso di esistere.

