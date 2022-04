Mentre infuria la guerra, i partiti italiani preparano la prossima legge di Bilancio e la campagna elettorale. Anche se il quadro sui mercati sta peggiorando e fare nuovo debito sarà sempre più rischioso e costoso, prevalgono le solite spinte all'aumento della spesa pubblica per ragioni di consenso. Con l'avvicinarsi del voto, rischiano di tornare proposte estreme, anche anti-euro, se dovesse arrivare la recessione.

Mario Seminerio è economista, curatore di Phastidio.net e firma di Domani.

