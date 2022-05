Perché i propagandisti di Putin invadono i talk show italiani? E' parte di una dottrina militare nota come “guerra ibrida” che la Russia ha perfezionato negli ultimi dieci anni per minare la compattezza dell'opinione pubblica nei paesi ostili. Si tratta di questioni militari, non di comunicazione, come spiega l'analista Matteo Pugliese nel nuovo numero di Scenari, la pubblicazione geopolitica di Domani. In questa puntata ne discute con Stefano Feltri.

Matteo Pugliese è ricercatore associato all’ISPI di Milano. Esperto di sicurezza internazionale ed estremismo. Svolge un dottorato di ricerca all'Università di Barcellona su intelligence e antiterrorismo. All’Osce si è occupato di prevenzione della radicalizzazione giovanile.

