Silvio Berlusconi torna a parlare in Senato dopo nove anni dalla sua uscita, causa una condanna per frode fiscale. Le uniche regole sul conflitto di interessi continuano a essere quelle fissate da lui, e questo si vede. Intanto il governo Meloni chiarisce le sue idee su fisco, evasione e Covid: mandate i vostri commenti a stefano.feltri@editorialedomani.it e lettori@editorialedomani.it. È attivo anche il canale Telegram per mandare i vostri audio che inseriremo nelle prossime puntate: https://t.me/domaniappunti

