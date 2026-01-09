Meloni balla con Trump: «D’accordo con lui sul Venezuela»

true false

Sul Venezuela Trump ha fatto bene, sulla Groenlandia non si può dire altrettanto ma basta copincollarne gli alibi: più realista del re, in conferenza stampa Giorgia Meloni non osa uscire dalla scia della Casa Bianca, persino quando ammette di «non essere sempre d’accordo» col tycoon. I pieni poteri di Trump Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato, davanti alle telecamere del New York Times, che non vede contrappesi né limiti al suo potere sul piano internazionale. L’unico limite a Trump è