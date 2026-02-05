Dietro l’incontro tra Meloni e Kast c’è la tessitura dell'internazionale reazionaria

Insieme agli spagnoli di Vox, FdI sta giocando un ruolo importante nelle connessioni tra una sponda e l’altra dell’Atlantico. Il presidente eletto del Cile, che rivendica Pinochet e va all’arrembaggio contro il «wokismo», è l’alleato perfetto per l’impresa meloniana

true false

Dall’11 marzo José Antonio Kast sarà in carica come presidente del Cile. Prima di entrare nel Palazzo della Moneda, l’ammiratore confesso di Pinochet ha voluto oliare i suoi contatti internazionali con un tour che lo ha portato in Europa e si è chiuso questo giovedì a Roma da Giorgia Meloni. «I due leader hanno condiviso l’obiettivo di ampliare la cooperazione bilaterale», recita la nota di palazzo Chigi. I legami con la premier sono stretti. Kast era già stato per ben tre volte a Roma negli ult