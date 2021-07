In un lungo post su Facebook l’ex ministro della Giustizia attacca la mancata astensione in consiglio dei ministri del M5s sulla riforma Cartabia. Una decisione su cui avrebbe influito il fondatore Beppe Grillo con delle telefonate ai ministri 5s

Il giorno dopo non è tornata la pace nel Movimento 5 stelle. L’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede va all’attacco dopo il via libera in consiglio dei ministri alla riforma Cartabia, che di fatto archivia le modifiche alla prescrizione attuate dal governo Conte II. Anche l’ex premier, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento al convegno dei giovani imprenditori ha commentato: «Se un processo svanisce per nulla per una durata così breve non può essere una vittoria per lo stato di diritto».

Il post di Bonafede

Il post di Bonafede è arrivato per chiarire «seriamente e serenamente un punto importante»: «Il M5s è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche nonostante fosse trapelata la volontà di un’astensione». Adesso, ha proseguito «qualcuno approfitta della riforma del processo penale passata ieri in consiglio dei ministri, con il timoroso e ossequioso benestare dei ministri M5s (che non hanno avuto nemmeno il tempo e la possibilità di analizzare la proposta), per attaccare me e le battaglie che ho portato avanti (e che rifarei domattina, a testa alta, senza battere ciglio)».

L’ex guardasigilli tiene a precisare che «ho sinceramente apprezzato i tentativi della Ministra Cartabia di trovare una sintesi oggettivamente difficile: tuttavia, è evidente (e legittimo) che sulla prescrizione la pensiamo in maniera diversa».

«Voglio ribadire che la battaglia sulla prescrizione, mia e (fino a ieri mattina) di tutto il M5s, non è (e non è mai stata) una questione personale», continua Bonafede. «Si tratta di una questione, anzi di un’ambizione, istituzionale. L’ambizione di realizzare un sistema giustizia capace di dare sempre una risposta ai cittadini che si rivolgono allo Stato per tutelare i propri diritti».

Poi conclude: «Per ripartire, se si vuole veramente ripartire, bisogna avere la consapevolezza dei propri limiti: nell’unanimità improvvisata di ieri che ha visto tutti insieme a tutti, si è inevitabilmente e oggettivamente annacquata una battaglia durata dieci anni».

La mancata astensione del M5s

Bonafede è deluso dalla posizione del Movimento. La decisione dei direttivi della Camera e del Senato era quella di un’astensione dal voto sulla riforma Cartabia al consiglio dei ministri delle 17. Una posizione fatta propria anche dal ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, capodelegazione dei 5 stelle nell’esecutivo. Poi però – come riporta Il Fatto Quotidiano – una telefonata di Beppe Grillo, sollecitato dallo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi, avrebbe fatto cambiare posizione ai tre ministri, Patuanelli, Fedetrico D’Incà e Luigi Di Maio, che hanno optato per il voto a favore.

