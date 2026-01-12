Alleati coltelli: Pozzolo vicino a Vannacci, Messina verso FI

Al via il calciomercato di “riparazione” nel centrodestra. L'anno inizia tra campagna acquisti e sgambetti tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Al via il calciomercato di “riparazione” nel centrodestra. L'anno inizia tra campagna acquisti e sgambetti tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il primo schiaffone lo rifila Forza Italia alla Lega. Due parlamentari, eletti nel Carroccio, Attilio Pierro e Davide Bergamini, salutano Matteo Salvini, passando al Gruppo Misto. Ma si tratta solo di un parcheggio momentaneo. I due ex leghisti dovrebbero annunciare a breve l'adesione a Forza Italia. Chi di spada ferisce... Potrebbe, infatti, segu