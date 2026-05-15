Assalto a Calderone: Inps e casse private alla Lega e FdI

La nomina di Di Meglio a capo dell’area legale dell’istituto di previdenza è un colpo di Vitale, attendente dei meloniani. Il ruolo di Durigon sugli enti per le pensioni

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La Lega da un lato, Fratelli d’Italia da un altro. E in mezzo c’è la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, che fa da spettatrice. Lasciando agli altri il potere politico, ma salvaguardando almeno il proprio posto. Intanto l’ultimo fortino dell’Inps è stato espugnato dalla maggioranza: mercoledì è stata completata la nomina di Alessandro Di Meglio a capo dell’area legale dell’istituto. Inps Vitale L’operazione porta il marchio di Fabio Vitale, componente del cda sempre più potente, che h