spartizioni di potere

Assalto a Calderone: Inps e casse private alla Lega e FdI

Stefano Iannaccone
15 maggio 2026 • 19:57

La nomina di Di Meglio a capo dell’area legale dell’istituto di previdenza è un colpo di Vitale, attendente dei meloniani. Il ruolo di Durigon sugli enti per le pensioni

La Lega da un lato, Fratelli d’Italia da un altro. E in mezzo c’è la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, che fa da spettatrice. Lasciando agli altri il potere politico, ma salvaguardando almeno il proprio posto. Intanto l’ultimo fortino dell’Inps è stato espugnato dalla maggioranza: mercoledì è stata completata la nomina di Alessandro Di Meglio a capo dell’area legale dell’istituto. Inps Vitale L’operazione porta il marchio di Fabio Vitale, componente del cda sempre più potente, che h

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.