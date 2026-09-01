Calabresi lascia Chora Media. Ma resta l’incognita primarie

Il giornalista si prepara a correre da civico come sindaco di Milano. Ma il centrosinistra è ancora diviso su primarie, alleanze e nomi in campo

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Il giornalista si prepara a correre da civico come sindaco di Milano. Ma il centrosinistra è ancora diviso su primarie, alleanze e nomi in campo

Sembra mancare soltanto l’annuncio. Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano nel 2027 e le dimissioni da Chora Media e Be Water Content segnano il passaggio decisivo. Il giornalista, che si prepara a correre da civico nell’area moderata del centrosinistra, potrebbe ufficializzare la scelta il 12 settembre, alla Festa dell’Unità di Milano. Ma resta ancora un nodo, non da poco, da sciogliere: la coalizione non ha ancora ufficializzato le primarie. Martedì Calabresi ha comunicato