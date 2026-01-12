Carriere separate: l’ex guru grillino Dettori lavora al sì

Lo storico collaboratore di Grillo e Casaleggio approda al comitato per sì al referendum: sarà responsabile della campagna social e digital

Giorgia Meloni arruola anche l’ex punta di diamante della comunicazione del Movimento 5 stelle per la campagna elettorale del Sì al referendum sulla separazione delle carriere. Sta prendendo forma la macchina elettorale del comitato (FdI) in vista del voto. L'ex direttore del Giornale Alessandro Sallusti sarà portavoce del comitato. Ma la novità è l'arrivo in squadra di Pietro Dettori, già braccio destro di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. È stato per anni supervisore del blog delle Stelle