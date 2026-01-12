La nascita dell’Afi

Carrozzone ferroviario leghista: Salvini e le poltrone da un milione

Stefano Iannaccone
12 gennaio 2026 • 07:00

Sta per nascere la Asset ferroviari italiani spa, di proprietà del ministero dell’Economia e vigilata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I componenti del cda percepiranno 255mila euro a testa

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Sui binari ferroviari è in arrivo un carrozzone, a trazione Lega. Il vicepremier, Matteo Salvini, avrà poltrone da dispensare nel 2026. In uno dei prossimi consigli dei ministri è atteso l’ennesimo decreto sul Pnrr: era in calendario già prima di Natale, poi è slittato. Nella bozza c’è un articolo, visionato da Domani, che prevede la nascita di una spa pubblica: la Asset ferroviari italiani (Afi), di proprietà del Mef, guidato da Giancarlo Giorgetti, e vigilata dal ministero di Salvini, che nomi

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.