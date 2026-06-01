Cene romane e tv, Pascale sogna il seggio alla Camera

L’ex compagna di Berlusconi molto attiva tra incontri con la minoranza anti-Tajani e presenze in tv. Il progetto è quello di ottenere un seggio in Parlamento

true false

Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Francesca Pascale scalpita tra cene romane con dirigenti Forza Italia e salotti televisivi. Sta provando a costruire la sua corrente, sognando il seggio alla Camera nel 2027. L’ultimo incontro di Francesca Pascale risale agli inizi di maggio: ristorante di via Veneto, a Roma. Al tavolo, oltre all’ex compagna di Silvio Berlusconi, un parlamentare e due consiglieri regionali azzurri della Campania. I rumors parlano di una cena con i dissidenti campani, tra cui il consigliere regionale Livio Petitt