Condono edilizio, sanatorie e scudi agli imprenditori: la destra non cambia mai

Ampliata la rottamazione, è in arrivo un altro blitz per sanare abusi sugli immobili. A corto di proposte, la maggioranza si affida all’usato sicuro per il consenso
Sanatorie fiscali, condono edilizio, scudo salva-imprenditori sconfitti nelle cause. E niente nuove risorse per la sicurezza sul lavoro. Cambiano i provvedimenti, ma la destra usa le solite parole d’ordine care a una parte del proprio elettorato. In tempi di inflazione galoppante e crescita asfittica, il governo tira avanti alla giornata. Così la maggioranza deve affilare le armi per cercare di drenare un po’ di consenso a buon mercato, affidandosi all’usato sicuro. Si muovono i parlamentari, ch