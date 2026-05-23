Consob, i conflitti del candidato di Tajani. Cornelli è ancora in aspettativa all’Abi

Il favorito alla presidenza non ha lasciato l’associazione bancaria, interlocutrice naturale della commissione indipendente. «I commissari hanno diritto alla sospensione dal rapporto di lavoro privato e al reintegro a fine mandato», spiegano dall’Autorità

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Ancora niente di fatto per la presidenza della Consob. Passano le settimane e la premier, Giorgia Meloni, non riesce a chiudere il dossier aperto ormai da mesi. Aveva promesso di occuparsene da almeno un paio di settimane. Ma niente. Intanto le ombre del possibile conflitto di interessi si allungano su Federico Cornelli, il candidato principale in corsa per la guida della commissione che vigila sulle società quotate in Borsa. Come è in grado di rivelare Domani, Cornelli è tuttora dipendente in a