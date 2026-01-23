dietro il giallo del funzionario sospeso

Corvi, Paragon e carte tritate: la spy story di Montecitorio

Stefano Iannaccone
23 gennaio 2026 • 07:00

Il funzionario della Camera Cerreto è accusato di aver mandato a Donzelli missive contro suoi colleghi. Dietro la sua vicenda ci sono però anche tensioni dentro il Copasir. A partire dal caso dello spyware

Fughe di notizie, documenti sullo scandalo dello spionaggio Paragon non più trovati, forse addirittura distrutti. E ancora: trascrizioni di audizioni con gravi omissioni, come quella del procuratore generale della Corte d’appello di Roma Giuseppe Amato. Secondo quanto ricostruito da Domani, con una mezza dozzina di fonti istituzionali, la storia del Copasir nell’ultimo anno è quella di una spy story, girata alla Camera dei deputati. Ma non è una fiction. E soprattutto non è una questione di poco

