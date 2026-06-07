L'intoccabile di Tajani

Così Tajani ha lanciato l’impresentabile Francesco Silvestro

Nello Trocchia
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07 giugno 2026 • 19:27

I rapporti con un boss, il furto dell’elettricità, attacchi ai cronisti. Ora una denuncia per abusi. Ma il console dell’Ossezia del Sud ha fatto carriera fino alla presidenza di una bicamerale

Francesco Silvestro da Arzano è diventato il plenipotenziario di Forza Italia in Campania. Il partito conosce passato e trascorsi del senatore eppure non ha mai mosso un dito, anzi ha sempre protetto e benedetto la sua ascesa. A partire dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dal suo sponsor, l'europarlamentare Fulvio Martusciello. Silvestro pensa in grande e non ha più bisogno di padrini, ma ora deve fare i conti con le ultime rivelazioni che lo riguardano. È al centro della denuncia di un

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Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.