Così Tajani ha lanciato l’impresentabile Francesco Silvestro

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Francesco Silvestro da Arzano è diventato il plenipotenziario di Forza Italia in Campania. Il partito conosce passato e trascorsi del senatore eppure non ha mai mosso un dito, anzi ha sempre protetto e benedetto la sua ascesa. A partire dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dal suo sponsor, l'europarlamentare Fulvio Martusciello. Silvestro pensa in grande e non ha più bisogno di padrini, ma ora deve fare i conti con le ultime rivelazioni che lo riguardano. È al centro della denuncia di un