Così Tajani ha lanciato l’impresentabile Francesco Silvestro

I rapporti con un boss, il furto dell’elettricità, attacchi ai cronisti. Ora una denuncia per abusi. Ma il console dell’Ossezia del Sud ha fatto carriera fino alla presidenza di una bicamerale
Francesco Silvestro da Arzano è diventato il plenipotenziario di Forza Italia in Campania. Il partito conosce passato e trascorsi del senatore eppure non ha mai mosso un dito, anzi ha sempre protetto e benedetto la sua ascesa. A partire dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dal suo sponsor, l'europarlamentare Fulvio Martusciello. Silvestro pensa in grande e non ha più bisogno di padrini, ma ora deve fare i conti con le ultime rivelazioni che lo riguardano. È al centro della denuncia di un