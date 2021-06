Scende sotto quota mille il numero di positivi al Coronavirus in Italia. Sono infatti 881 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 su 150.522 i tamponi effettuati: lo riporta il consueto bollettino quotidiano del ministero della Salute e della protezione civile. L’indice di positività è allo 0,6 per cento. Il numero è in calo rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 1.197 su 249.988 tamponi, ma il tasso di positività risulta lievemente più alto, eri era allo 0,5 per cento.

Da ieri ci sono state 17 nuove vittime, in calo rispetto al giorno precedente quando erano state 28. Il numero di vittime da inizio pandemia è di 127.270 morti. Sale a 4.037.996 il numero dei guariti da inizio pandemia, 2.304 in più da ieri. In calo, 5 in meno oggi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 389.

Le dosi di vaccino somministrate anno superato i 45,5 milioni e nello specifico secondo quanto riporta il ministero della Salute sono arrivate a 45.767.366.

