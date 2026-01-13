La grillina Emiliozzi nello staff di Giuli: «Ma resto ancora con i 5 stelle»

L’ex deputata del Movimento 5 stelle è stata reclutata nello staff del ministero della Cultura al fianco del capo della segreteria tecnica, Merlino. Alle Europee del 2024 attaccava Meloni sui social, ora è nel suo governo. E rivendica: «Resto nel M5s»
Una grillina della prima ora, convertitasi al contismo, finisce alla corte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Mirella Emiliozzi, di professione insegnante, ex deputata del Movimento 5 stelle, è stata reclutata negli uffici di diretta collaborazione, quelli a diretto riporto del ministro, per occuparsi di «diplomazia culturale». Dovrà coadiuvare l’operato dell’ex direttore del Maxxi, che ha direttamente firmato il decreto di nomina. Uscita dalle istituzioni come eletta, ci ritorna con