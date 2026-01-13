“Strade sicure” con i militari dell’esercito, l’unica sicurezza è la propaganda della destra

true false

Dopo quasi venti anni dall’inizio dell’operazione, voluta all’epoca dal ministro della Difesa La Russa, non è mai stato fatto un resoconto sull’utilità della misura. E anche i militari restano inascoltati

L’unica sicurezza garantita dall’operazione “strade sicure” è quello della propaganda, dell’ostentazione muscolare a destra. Una battaglia, come in un videogioco, dei partiti di maggioranza che si affannano a propagare risposte immediate, le consuete scorciatoie ideologiche, a problemi contro cui non esistono ricette facili. Perché, alla fine, si torna al punto di partenza: sono utili soltanto allo storytelling, alla prova di forza, buona per le telecamere. E fuori dalla realtà virtuale della