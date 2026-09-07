Trionfo di AfD: l’equilibrismo del Ppe non regge più. Putin e Musk festeggiano i neonazi

Finora chi, come Le Pen, voleva ottenere il patentino di governo ha preso le distanze dai post-nazisti per dialogare con la Cdu. Ma ora che AfD scalza il centrodestra, l’illusione deli Popolari europei di poter guidare da registi l’avanzata degli estremi deflagra. E impone un riassetto strategico

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La vittoria elettorale di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt è uno degli scossoni di assestamento in un processo più ampio di avanzata delle estreme destre in Europa, che non comincia certo adesso, per quanto la presa di un Land tedesco da parte dei post-nazisti abbia una sua dirompente portata simbolica. C’è ovviamente una lettura di superficie, per cui AfD fa da pedina degli interessi di Trump e Putin nel disgregare l’Europa, e che spiega perché Elon Musk si compiace («Ben fatto!»)