gli effetti europei

Trionfo di AfD: l’equilibrismo del Ppe non regge più. Putin e Musk festeggiano i neonazi

(Weidel e Chrupalla di AfD. Foto Epa/Ansa)
(Weidel e Chrupalla di AfD. Foto Epa/Ansa)
(Weidel e Chrupalla di AfD. Foto Epa/Ansa)
Francesca De Benedetti
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07 settembre 2026 • 20:58Aggiornato, 07 settembre 2026 • 21:10

Finora chi, come Le Pen, voleva ottenere il patentino di governo ha preso le distanze dai post-nazisti per dialogare con la Cdu. Ma ora che AfD scalza il centrodestra, l’illusione deli Popolari europei di poter guidare da registi l’avanzata degli estremi deflagra. E impone un riassetto strategico  

La vittoria elettorale di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt è uno degli scossoni di assestamento in un processo più ampio di avanzata delle estreme destre in Europa, che non comincia certo adesso, per quanto la presa di un Land tedesco da parte dei post-nazisti abbia una sua dirompente portata simbolica. C’è ovviamente una lettura di superficie, per cui AfD fa da pedina degli interessi di Trump e Putin nel disgregare l’Europa, e che spiega perché Elon Musk si compiace («Ben fatto!»)

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 